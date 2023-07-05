Источник рассказал о версиях силовиков в связи с поджогом автомобиля депутата в Кизляре

05 июля 2023, 12:17

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Правоохранительные органы в качестве приоритетных версий поджога автомобиля Анастасии Родиной рассматриваются ее работа в качестве депутата, а также ее возможные бизнес-конфликты.

Как писал «Кавказский узел", в ночь на 3 июля неизвестные совершили поджог автомобиля депутата горсобрания Кизляра Анастасии Родиной. Об этом депутат горсобрания депутатов Кизляра от "Единой России" Анастасия Родина сообщила в своем Telegram-канале. Она связала инцидент со своей депутатской деятельностью.

Источник в силовых структурах рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в качестве приоритетных версий поджога автомобиля рассматриваются работа Родиной в качестве депутата и ее возможные бизнес-конфликты. По словам источника, Родина является учредителем и владельцем нескольких компаний, занимающихся строительством многоквартирных домов и недвижимостью, и в этом направлении правоохранители ведут работу.

Напомним, сама депутат после поджога связала инцидент именно с ее деятельностью в качестве депутата. "Многим могло не нравиться, что я помогала людям с решением их вопросов. Если кто-то думает, что таким способом сможет меня запугать, то глубоко ошибается. Я и дальше буду работать. И приложу все силы, чтобы эти люди были наказаны по закону", – написала она в своем Telegram-канале.

Начальник ОМВД России по Кизляру Александр Кунаев «взял на личный контроль расследование поджога автомобиля депутата горсобрания и поручил провести все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к инциденту», говориться в Telegram-канале МВД по Дагестану.

В администрации Кизляра рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что инцидент произошел на стоянке перед многоквартирным домом в микрорайоне Черемушки по ул. Юрикова, где живет Родина.

"Кавказский узел" также писал, что 25 января 2022 года бывший депутат двух созывов Народного собрания Дагестана Ахмед Изилов был избит в Дагестанских Огнях. Он связал нападение со своей активной позицией по пресечению незаконной передачи муниципальных земель в собственность.

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