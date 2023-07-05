Автомобиль Анастасии Родиной после поджога, фото: bloknot.ru

05 июля 2023, 12:17

Источник рассказал о версиях силовиков в связи с поджогом автомобиля депутата в Кизляре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Правоохранительные органы в качестве приоритетных версий поджога автомобиля Анастасии Родиной рассматриваются ее работа в качестве депутата, а также ее возможные бизнес-конфликты.

Как писал «Кавказский узел", в ночь на 3 июля неизвестные совершили поджог автомобиля депутата горсобрания Кизляра Анастасии Родиной. Об этом депутат горсобрания депутатов Кизляра от "Единой России" Анастасия Родина сообщила в своем Telegram-канале. Она связала инцидент со своей депутатской деятельностью.

Источник в силовых структурах рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в качестве приоритетных версий поджога автомобиля рассматриваются работа Родиной в качестве депутата и ее возможные бизнес-конфликты. По словам источника, Родина является учредителем и владельцем нескольких компаний, занимающихся строительством многоквартирных домов и недвижимостью, и в этом направлении правоохранители ведут работу.

Напомним, сама депутат после поджога связала инцидент именно с ее деятельностью в качестве депутата.  "Многим могло не нравиться, что я помогала людям с решением их вопросов. Если кто-то думает, что таким способом сможет меня запугать, то глубоко ошибается. Я и дальше буду работать. И приложу все силы, чтобы эти люди были наказаны по закону", – написала она в своем Telegram-канале.

Начальник ОМВД России по Кизляру Александр Кунаев «взял на личный контроль расследование поджога автомобиля депутата горсобрания и поручил провести все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к инциденту», говориться в Telegram-канале МВД по Дагестану.

В администрации Кизляра рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что инцидент произошел на стоянке перед многоквартирным домом в микрорайоне Черемушки по ул. Юрикова, где живет Родина.

"Кавказский узел" также писал, что 25 января 2022 года бывший депутат двух созывов Народного собрания Дагестана Ахмед Изилов был избит в Дагестанских Огнях. Он связал нападение со своей активной позицией по пресечению незаконной передачи муниципальных земель в собственность.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Депутат Народного собрания Дагестана подвергся нападению", "Ранен депутат дагестанского парламента Вели Фаталиев", "Депутат Худяков опознал жителя Дагестана как одного из участников нападения на него".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 июля 2023, 11:20

05 июля 2023, 10:26

05 июля 2023, 09:27

  • Отказ от открытого формата ЛГБТ-недели показал проблемы с толерантностью в Грузии

    Второй год подряд "Неделя ЛГБТ" в Тбилиси проводится в закрытом формате. При этом Патриархия осудила проведение недели даже в таком формате. При том, что агрессивно против ЛГБТ выступает небольшое число людей, многие граждане страны, разделяющие демократические ценности, не готовы предпринять активные действия для защиты ЛГБТ-сообщества, считают опрошенные "Кавказским узлом" представители НПО.

05 июля 2023, 08:28

  • Требование властей снести православный приют в Сириусе возмутило прихожан

    Власти Сириуса подали в суд с требованием к настоятелю храма Флавиану и руководителю благотворительного фонда «Приют Святого Иоанна Предтечи» Сурену Эксузяну снести строящийся для прихожан приют. Строения храмового комплекса узаконены еще в 2009 году, земля, на которой они стоят, была передана православной церкви безвозмездно предками Сурена Эксузяна, а снести приют, который является неотъемлемой частью храмового комплекса, не разрушив сам храм, невозможно, указали отец Флавиан и Сурен Эксузян. Прихожане записали обращение к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию.

05 июля 2023, 07:28

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи