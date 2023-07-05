05 июля 2023, 13:17

Гражданин Грузии задержан в Южной Осетии

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Около административной границы похищен гражданин Грузии Лаша Хетели, заявила Служба безопасности Грузии.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Инцидент произошел недалеко от села Дисеви. Согласно заявлению СГБ, которое перевел корреспондент "Кавказского узла", введены в действие все существующие механизмы для освобождения гражданина Грузии в кратчайшие сроки.

"После получения информации об инциденте Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», управляемую Миссией наблюдателей Европейского Союза. Международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий были немедленно уведомлены об инциденте",  - заявила СГБ.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года. В справке также собраны подробности вооруженного конфликта.

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Примечание:

"Жители Ленингорского района получили возможность выехать в Грузию", "Грузия потребовала от Южной Осетии отпустить жителей Ахалгори на лечение", "Южная Осетия открыла пункты пропуска на границе с Грузией".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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