Карабахские активисты призвали к протестным акциям

05 июля 2023, 06:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора призвал неравнодушных граждан начать протестные акции с требованием снять блокаду Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора заявил, что парламент Нагорного Карабаха должен потребовать у российских миротворцев разблокировать коридор, а если они не сделают этого, то добиться ввода международных миротворческих сил. 26 июня депутаты предложили активистам в закрытом формате обсудить их требование. Члены штаба отвергли предложение, расценив его как отказ от обсуждения, и решили самостоятельно написать обращение к командованию миротворцев с предложением о встрече. 30 июня стало известно, что командование миротворцев согласилось принять представителей штаба.

В начале июня карабахские активисты создали Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора. Они установили палатку в центре Степанакерта.

Представитель инициативной группы, блогер Давид Ванян 4 июля опубликовал на странице Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора призыв собраться на митинг.

«Инициативная группа пришла к выводу, что для начала нам необходимо выяснить, и получить точные ответы на вопрос, какие идут процессы, и в чем истинная причина блокады, почему ничего не делается для деблокады?» - написал он.

По его словам, на поставленные вопросы могут дать ответы только два человека. «Это президент Арцаха (Нагорного Карабаха) Араик Арутюнян, и командующий РМС в Арцахе Александр Ленцов. Завтра (сегодня, 5 июля) с утра мы призываем общественность выйти перед штабом, чтобы потребовать от них ответа. Всем вместе. И, получив ответы, мы тогда поймем, какие шаги нам необходимо предпринять, чтобы наше дело продвинулось», - написал Ванян.

Днем ранее в прямом эфире на своей странице в Facebook* Давид Ванян заявил, что «гуманитарная катастрофа, возникшая из-за блокады, усугубилась, и никто - ни власти, ни РМС - ничего не делают по разблокировке коридора и деблокаде Арцаха». Он добавил, что если не предпринять меры, ситуации ухудшится.

Руководитель движения «Мое право» и оппозиционной Революционной партии Арцаха (Нагорного Карабаха) Артур Осипян на своей странице в Facebook* призвал «общественность, парламент и высшее руководство объединиться и начать борьбу по деблокаде Арцаха (Нагорного Карабаха), а если понадобиться, всем вместе направиться к незаконному азербайджанскому КПП на мосту реки Хакари, чтобы открыть передвижение по коридору, но обязательно прихватив с собой миротворцев».

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

Осипян заявил, что «то, что мы оказались в такой сложной ситуации – это от пассивности общества и продажной политики нашего парламента».

Он также прокомментировал согласие миротворцев на встречу. По его словам, несмотря на то, что инициативная группа согласилась на их требование провести встречу без камер и диктофонов, но больше миротворцы на связь с ними не выходили. «Мы требуем от миротворцев, чтобы они выполняли свою работу, согласно обязательствам изложенный в документе от 9 ноября 2020 года», - добавил он.

Со-основатель оппозиционной партии «Завтрашний Арцах», руководитель Антикризисного совета при президенте Тигран Петросян на своей странице в соцсети призвал «бороться ради наших детей».

«Кого мы ждем, чего мы ждем? Дети обязательно должны начать голодать, чтобы мы пробудились? После войны абсолютное большинство народа Арцаха (Нагорного Карабаха) поверило не лидеру Армении, не лидеру Арцаха (Нагорного Карабаха), а словам президента России Путина о том, что армяне будут жить в Арцахе (Нагорном Карабахе) безопасно и достойно. Сегодня мы не живем, а выживаем, а наше молчание изо дня в день усложняет положение страны и народа», - написал Петросян.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.