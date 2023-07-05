Депутаты парламента Грузии потребовали допустить их к Саакашвили

05 июля 2023, 04:32

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46 депутатов обратились к председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили с просьбой допустить их к бывшему президенту Михаилу Саакашвили. По их мнению, власти скрывают правду о состоянии его здоровья. Сторонники опального политика потребовали допустить к нему польских врачей и разрешить ему уехать на Украину.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля клинический директор "Вивамеда" Зураб Чхаидзе сообщил, что состояние здоровья Михаила Саакашвили не изменилось, он отказывается следовать рекомендациям специалистов и отказался уже от третьего лечащего врача. 7 мая мать Михаила Саакашвили рассказала, что он крайне ослаб. Оппозиция в Грузии требует освободить бывшего президента.

46 депутатов обратились 4 июля к председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили с просьбой разрешить им встретиться с Михаилом Саакашвили, пишет "Нетгазети".

По их словам, Папуашвили "злоупотребляет своими полномочиями, ограничивая допуск депутатов к Саакашвили". По мнению председателя парламентской фракции "Единое национальное движение" Тины Бокучавы, отказывая депутатам в доступе к Саакашвили, власти скрывают правду о его состоянии.

Депутаты также потребовали допустить к бывшему президенту представителей Европарламента и омбудсмена Грузии, которые также испытывают трудности с допуском к Саакашвили.

4 июля акцию у клиники "Вивамед", где находился Михаил Саакашвили, провели его сторонники. Они потребовали разрешить польским врачам встретиться с бывшим президентом. Сторонники Саакашвили также потребовали выполнить призыв властей Украины.

Украина требует выдачи своего гражданина Михаила Саакашвили из Грузии, заявил президент Украины Владимир Зеленский, а посол Грузии был отправлен в Тбилиси для консультаций по этому поводу. Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе назвал оскорбительным требование Зеленского.

На прошедшем брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что «состояние здоровья (Саакашвили) оценивают врачи после обследований, а не по изображению, увиденному по телевизору».

Брегадзе также добавил, что если кто и интересуется здоровьем Саакашвили, так это правительство Грузии, так как бывший президент является заключенным и следить за его здоровьем - обязанность правительства.

МИД Грузии прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу Саакашвили, назвав решение отправить посла Грузии в Тбилиси для консультаций крайней формой обострения дипломатических отношений. Официальную позицию Тбилиси украинской стороне передал посол Грузии.

При этом ведомство отметило, что, так как на Украине ведутся боевые действия, грузинская сторона, "осознавая свою большую ответственность", "на данном этапе воздерживается от какой-либо дополнительной реакции в ответ на предпринимаемые Украиной шаги и от дальнейшего обострения двусторонних отношений с ней".

Также министерство иностранных дел отметило, что решение Европейского суда по правам человека, который отклонил жалобу адвокатов Саакашвили о переводе в зарубежную клинику, "положило конец спекуляциям о состоянии его здоровья" и "еще раз подтвердило высочайшие стандарты соблюдения прав Михаила Саакашвили государством".