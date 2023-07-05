05 июля 2023, 00:42

Арестован пятый фигурант дела о смерти Курбана Далгатова

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Бывший оперуполномоченного отдела полиции в Махачкале Булат Меджидов арестован до 21 августа по делу о превышении полномочий с применением пыток. 

Как писал "Кавказский узел", 3 июля стало известно о задержании еще одного силовика по делу о смерти Курбана Далгатова после задержания. Задержанному Булату Меджидову вменяется не причастность к убийству Далгатова, а применение насилия к двум из его друзей, сообщил член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

В январе по делу о смерти Далгатова были арестованы трое подозреваемых, оперуполномоченные полиции, а начальник райотдела и трое его заместителей были отстранены от работы. В апреле следствие отчиталось о задержании четвертого полицейского. Дело расследуется по статье о превышении полномочий.

Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО бывшего полицейского Булата Меджидова, задержанного по делу о применении пыток.

Меджидов арестован на месяц и 19 суток, до 21 августа 2023 года, сообщил 4 июля со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана "Интерфакс-Юг".

Следствие считает, что Меджидов вместе со своими коллегами применил к доставленному в отдел махачкалинцу пытки.   Статья  о превышении полномочий с применением пыток (часть 4 ст. 286 УК России) от четырех до двенадцати лет лишения свободы с запретом на профессию.

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Примечание:

"Кадыров резко отреагировал на слова Пригожина о смерти Ямадаева", "Власти проигнорировали вопросы общественности о жертве насилия из Малгобека", "Милашина и Абдурахманов поспорили о роли Кадырова в инсценировке смертей критиков властей Чечни".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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