Жителей Азербайджана напугало землетрясение в акватории Каспия

04 июля 2023, 02:52

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Сильное землетрясение произошло в Каспийском море у берегов Азербайджана. Оно напугало жителей многих городов, в том числе Баку, людям пришлось покинуть свои квартиры. Подземные толчки ощутили также жители Дагестана.

В ночь с 3 на 4 июля в Каспийском море у берегов Азербайджана произошло землетрясение. По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, эпицентр землетрясения находился в акватории Каспийского моря в 80 километрах северо-восточнее города Хачмаз на севере Азербайджана. Очаг землетрясения располагался на глубине 20 км.

Подземные толчки ощущались в Хачмазском и других районах северо-восточной и восточной части Азербайджана, а также в Баку.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 располагался в открытом море неподалеку от берегов Азербайджана в точке с географическими координатами 41,7 градуса северной широты и 49.26 градуса восточной долготы.

По ощущениям корреспондента «Кавказского узла», проживающего в высотном здании в Баку, подземные толчки продолжались около 40-50 секунд. При этом колебания волнообразно усиливались и ослаблялись, сильно качалась люстра.

Многие жители Баку покинули на всякий случай свои дома. «Я забрал семью, внуков и везу их на дачу. Лучше все же переждать там, в высотном здании находиться опасно, пока нет ясной информации», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» 61-летний житель Баку Тофиг Гулиев.

«Мы разбудили детей и вывели их на улицу. Лучше ночь переждать во дворе, тем более, что сейчас лето», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Ульвия Велиева, проживающая в жилом комплексе близ пляжа Шихово.

Фархад Гулиев не стал покидать квартиру. «Если честно, землетрясение 2000 года в Баку было гораздо сильнее. Такие подземные толчки, как сегодня, в Баку и ранее происходили. Думаю, что оснований для паники нет. Мы живем в сейсмическом регионе», - сказал он.

Житель Хачмаза Шамиль Гарибов также сообщил, что люди покидали свои квартиры. «Сильно потрясло. Раскачивалась люстра, упали книги с полки, на кухне тоже упала какая-то посуда. Многие вышли на улицу», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он не слышал о каких-либо разрушениях. «Может быть, где-то ближе к морю, на побережье какие-то старые постройки пострадали», - предположил он.

«По предварительной информации в связи с землетрясением сведений о разрушениях и пострадавших в МЧС не поступало», - сказали корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе МЧС.

Толчки ощутили и жители Дагестана. Они ощущались в Дербенте, Махачкале и городах республики, сообщает телеграм-канал Mash. Он опубликовал видео с улиц Азербайджана, на которых засняты люди, пережидающие землетрясение на улице.

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