03 июля 2023, 13:29

Неизвестные подожгли машину депутата в Кизляре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Минувшей ночью неизвестные совершили поджог автомобиля депутата горсобрания Кизляра Анастасии Родиной. Она связала инцидент со своей депутатской деятельностью.

О том, что неизвестные подожгли ее машину, депутат горсобрания депутатов Кизляра от "Единой России" Анастасия Родина сообщила в своем Telegram-канале сегодня.

"Сегодня ночью 03.07.2023 года в 01.39 [мск] неизвестные мне лица во дворе моего дома в городе Кизляр, улица имени Юрикова, 3,  подожгли  мою автомашину. Думаю, что это связано с моей деятельностью, как депутата городского собрания. Единственной женщиной в составе депутатов", – заявила Родина.

По ее словам, к ней обращается множество жителей с просьбой о помощи в решении проблем. "Многим могло не нравиться, что я помогала людям с решением их вопросов. Если кто-то думает, что таким способом сможет меня запугать, то глубоко ошибается. Я и дальше буду  работать. И приложу все силы, чтобы эти люди были наказаны по закону", – написала депутат.

К другой публикации она прикрепила видео, на котором показан сгоревший автомобиль. "Кому-то видимо дорогу перешла", – сказала Родина на видео.

По ее мнению люди, которые подожгли машину, готовились к этому. Они знали о том, что во дворах есть видеокамеры и прошли, попав в их объективы лишь в нескольких местах.

На 13.25 мск на сайтах МВД Дагестана и следственного управления СКР по Дагестану нет комментариев относительно инцидента с поджогом автомобиля Родиной.

"Кавказский узел" также писал, что 25 января 2022 года бывший депутат двух созывов Народного собрания Дагестана Ахмед Изилов был избит в Дагестанских Огнях. Он связал нападение со своей активной позицией по пресечению незаконной передачи муниципальных земель в собственность.

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Примечание:

"Депутат Народного собрания Дагестана подвергся нападению", "Ранен депутат дагестанского парламента Вели Фаталиев", "Депутат Худяков опознал жителя Дагестана как одного из участников нападения на него".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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