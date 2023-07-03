Силовиков насторожило видеообращение жителей Пролетарска в защиту врача

03 июля 2023, 12:39

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Силовики начали проверку на предмет нарушения правил проведения митинга после того, как жители Пролетарского района Ростовской области записали коллективное видео, на котором высказались против увольнения хирурга из местной больницы.

По данным источника, силовики в Пролетарском районе Ростовской области начали проверку в отношении местных жителей на предмет нарушения правил проведения митинга после того, как они около двух недель назад провели митинг против увольнения врача.

13 июня жители собрались около больницы Пролетарска и записали видео, на котором потребовали не увольнять хирурга. Это не понравилось одному из местных жителей, из-за смерти ребенка которого врач был отстранен от работы. Он обратился в прокуратуру, передал сегодня Telegram-канал "Don Mash".

После увольнения прежнего хирурга руководство больницы взяло на работу другого специалиста, но жители заявили, что проблема не решена, так как каждый выходные этот врач уезжает к семье и потому на случай экстренной ситуации люди остаются без доктора, сказано в публикации.

Прежний хирург был уволен из больницы по требованию следователя. Уголовное дело было возбуждено после того, как летом прошлого года к нему обратилась мать мальчика, который упал с электросамоката и повредил ногу. Врач после осмотра ребенка отпустил его домой, но ситуация с ногой стала ухудшаться и в результате мальчик умер, передал "Блокнот Ростов-на-Дону".

По словам источника, врач не смог обнаружить, что внутри ноги идет раздражение из-за отсутствия в больнице необходимого оборудования.

На 12.00 мск на сайтах МВД по Ростовской области и областной прокуратуры нет сообщений о проведении проверки из-за нарушения жителями Пролетарского района правил проведения митинга.

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовской области проблема с нехваткой медицинских кадров остается актуальной длительное время. Так, летом 2018 года жители хутора Божковка в Красносулинском районе провели митинг против закрытия местной больницы. Чиновники связали реорганизацию учреждения с аварийным состоянием здания больницы.

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