Краснодарские дачники потребовали вернуть им земельные участки

30 июня 2023, 10:07

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Садоводы в Краснодаре лишились своих участков, а полиция неэффективно расследует дело об этом мошенничестве, заявили авторы обращения к председателю СКР, призвав добиться завершения расследования и вернуть земельные участки.

Краснодарские пенсионеры, лишившиеся полученных в 1990-х годах земельных участков и дач в СНТ «Югтекс» и «Автомобилист», записали видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой передать из МВД в краевое управление СКР уголовное дело об отъеме их дач, сообщил 29 июня "Блокнот Краснодара".

Земельные участки были переданы людям как сотрудникам Краснодарского хлопчатобумажного комбината в бессрочное пользование, на этих землях были созданы огороднические товарищества «Югтекс» и «Автомобилист». Но в 2012 году людей стали выгонять с их огородов, заявив, что земля им больше не принадлежит.

В марте 2023 года дачники уже обращались к Бастрыкину, и он взял дело на контроль. После этого следователи провели проверку и подтвердили информацию дачников о том, что в единый госреестр были внесены недостоверные сведения о праве ДНТ «Дружба» на эти земельные участки. При этом дело было возбуждено полицией еще в августе 2015 года по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Окончательное процессуальное решение по делу не принято, так как не завершено проведение финансово-аналитической экспертизы, пояснил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артём Коноваленко. "Устанавливаются все значимые для следствия обстоятельства. Необходимо отметить, что расследование дела осложняется давностью рассматриваемых правоохранительными органами событий, в том числе отсутствием документации в полном объёме", - приводит его слова издание.

На кадрах видеообращения, опубликованного изданием, видны около трех десятков женщин и мужчин, преимущественно немолодых. Обращение от их имени озвучивает одна из женщин. "У нас похищена земля, на которой мы семьями более 20 лет на законных основаниях трудились, возделывали её. Но в 2012 году группа лиц, обманув суд, представили сфальсифицированные документы - протоколы не проводившихся собраний о якобы объединении... Фактически этих событий никогда не было... В итоге наша земля уплыла в руки мошенников. После этого земля была поделена погектарно и распродана", - говорит она.

По словам авторов обращения, уголовное дело "волокитится". "Вместо расследования дела идет волокита, сроки затягиваются. Никому из потерпевших постановления о принятых решениях следователем не направляются. Нам неизвестно, на какой стадии в настоящее время находится уголовное дело - оно возбуждено в 2015 году. В связи с тем, что прокуратура подтверждает факты ненадлежащего расследования, просим Александра Ивановича принять действенные меры и изъять из МВД, учитывая, что пострадали тысячи семей, уголовное дело, и передать в Следственный комитет по краю… Просим оказать содействие в восстановлении и защите наших нарушенных гражданских и конституционных прав", - говорится в обращении. В конце видео собравшиеся трижды скандируют: "Верните нашу землю!".

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