Московский чиновник пообещал сочинке переселение из ветхого барака

30 июня 2023, 05:31

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Жительница Сочи, инвалид второй группы Гузель Гильманова отправилась в Москву после очередного отказа мэрии переселить ее из аварийного барака в благоустроенное жилье. Чиновник администрации президента "удивился", что семья Гильмановой стоит в очереди на жилье уже 35 лет, рассказала сочинка.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе краевой суд в Краснодаре проигнорировал доводы Гузель Гильмановой, которую мэрия Сочи отказалась переселять из ветхого дома в благоустроенное жилье. Дом Гильмановой признан аварийным еще в 2020 году, но очередь его расселения не подошла, рассказал сотрудник департамента имущественных отношений Сочи. Прокуратура, вопреки закону, не отреагировала на нарушение прав инвалида.

Жильцы ветхого барака на Сухумском шоссе в Сочи, в том числе семья Гузель Гильмановой, много лет добиваются переселения в благоустроенное жилье. Дом признан аварийным, однако мэрия в 2021 году отказалась предоставить людям другие квартиры, ссылаясь на отсутствие денег.

62-хлетняя инвалид детства Гузель Гильманова 29 июня отправилась на самолете из Сочи в Москву, чтобы добиться личного приема в администрации президента РФ. На такой шаг сочинку вынудили многолетние отписки чиновников мэрии, которые отказывают ей в переселении из аварийного барака в благоустроенное жилье, передал корреспондент "Кавказского узла".

Чиновник администрации президента, беседовавший с Гильмановой, пообещал, что ее заявления больше не будут пересылаться тем же должностным лицам, на чьи действия она жалуются. Он также обещал разобраться с нарушением ее прав и помочь в решении жилищной проблемы.

«Гузель Гильманова по всем трем пунктам проходит для получения благоустроенного жилья и немедленного, даже внеочередного переселения», - пояснил адвокат Алексей Шак, констатируя, что чиновники не несут никакой ответственности за неисполнение законов.

Сама Гузель Гильманова назвала поводом для поездки в Москву, отказ прокуратуры вступиться за ее права. На личных приемах зампрокурора и прокурор города лично обещали подать иски в защиту ее прав, но впоследствии заявления Гильмановой пересылались в нижестоящую прокуратуру, откуда пришел ответ, что ведомство вмешиваться в этот процесс не будет. На поездку в столицу женщина потратила всю пенсию и небольшие сбережения.

«Я писала письмо президенту РФ, но его администрация переслала мое письмо в администрацию города, на которую я жаловалась. Оттуда пришел совершенно циничный ответ, который я получила в середине июня. Этот ответ и заставил меня лично отправиться в Москву со всеми отписками, которые я получила за 35 лет вместо полагающегося мне жилья», - пояснила Гузель Гильманова.

Ответ за подписью замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сочи имеется в распоряжении "Кавказского узла". В нем говорится, что программа расселения до конца 2023 года затрагивает те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 год, а дом Гильмановой на Сухумском шоссе признали аварийным лишь в октябре 2020 года.

"Таким образом, переселение граждан из указанного дома в рамках Адресной программы не представляется возможным по дате признания аварийным и подлежащим сносу указанного дома. Вместе с тем, в случае продления сроков реализации Адресной программы и включении многоквартирных домов, признанных после 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края вернется к рассмотрению вопроса о расселении указанного дома", - говорится в документе.

В ответе чиновника также упоминается муниципальная программа расселения, списки которой формируются "в пределах, выделенных в бюджете города Сочи средств на расселение аварийных многоквартирных домов". Сейчас, согласно документу, мэрия "изыскивает возможность финансирования" для этой программы. В заключение чиновник напомнил, что Гильманова с семьей стоит в очереди на жилье в Сочи с 1988 года. "Учетный номер по Хостинскому внутригородскому району - 950, в списке «Инвалиды 1 и 2 группы» - 4. Правом на внеочередное предоставление жилого помещения Вы не обладаете. Вопрос о предоставлении Вам жилого помещения по договору социального найма (...) будет рассмотрен по подходу очереди исходя из даты принятия на учет (1988 год) при наличии свободного жилого помещения и подтверждении нуждаемости", - говорится также в документе.

«Мэрия мотивирует свои нарушения закона отсутствием у них денег, но разве это проблемы жителей Сочи, которые доверили им бразды правления? Акцент (в беседе с представителем АП) я сделала на своей мизерной аварийной площади, инвалидности и на том, что стою в очереди 35 лет. После Олимпиады не дали квартиры, хотя обещали всем очередникам. Сотрудник администрации президента мне сказал, что мне помогут и мне дадут квартиру. В Москве удивились такому положению моих дел, я расплакалась, просила помощи, правды и справедливости», - рассказала Гузель Гильманова.

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