Мигранты из России назвали мотивы переезда в Грузию

30 июня 2023, 03:33

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Большинство опрошенных мигрантов из России объяснили выбор Грузии в качестве новой страны проживания безопасностью и доступностью, а мотивацией отъезда - политическую обстановку на родине. Возвращаться в Россию 93% опрошенных не планируют.

Грузинская неправительственная организация «Кавказский центр исследовательских ресурсов» провела социологический опрос среди граждан России, эмигрировавших в Грузию с февраля 2022 года. Опрос проводился с 5 апреля до 8 мая этого года, в нем приняли участие более тысячи человек старше 18 лет.

Большинство россиян – 56% считает Грузию демократической страной, но с большими проблемами, 47% опрошенных не доверяют правительству страны, 90% обсуждают политику с родственниками и друзьями. «Большинство эмигрировавших в Грузии оппозиционно настроены к властям России, они следят за политическими процессами. Мы проводили опрос только по политическим вопросам», - сказал исследователь НПО Гиви Силагадзе с корреспонденту «Кавказского узла».

Более трети опрошенных - 36% - до переезда были жителями Москвы, 23% - жителями Петербурга. Опрос затрагивал политические настроения мигрантов и не касался социальной части проживания в Грузии.

Причиной отъезда из России 87% опрошенных назвали политическую обстановку в стране, 73% сослались на фактор военной операции в Украине, 29% - на военную мобилизацию. В качестве мотива эмиграции 22% назвали будущее детей, 19% - желание увидеть мир и пожить в других странах, 9% переехали для улучшения материального положения или для сохранения накопленных средств. В ближайшем будущем возвращение в Россию не планирует 93% опрошенных.

Выбор Грузии в качестве новой страны проживания 28% респондентов объяснили тем, что это безопасная страна, 17% и 17% сослались на доступность проживания и переезда соответственно. 9% опрошенных указали, что в Грузии просто начать бизнес, еще 7% рассчитывали на защиту от преследования, следует из данных опроса.

80% опрошенных для проживания выбрали Тбилиси и 15% - Батуми. Из всех опрошенных 98% положительно относятся к Грузии и 1%– отрицательно. Местному населению доверяет 74%, полностью доверяет – 17%, не совсем доверяет – 7% и совершенно не доверяет – 1% опрошенных.

Согласно опросу, у 56% эмигрировавших россиян нет друзей среди граждан Грузии, у 44% - есть. Среди тех, у кого есть друзья среди грузин, 57% приобрели эти связи после переезда в страну, у 44% грузинские друзья были и до эмиграции.

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