Двое астраханских активистов покинули Россию из-за угроз силовиков

29 июня 2023, 04:42

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Астраханские активисты, супруги Ярослав Савин и Марина Миталева, уехали из России, опасаясь фабрикации уголовного дела из-за своей гражданской позиции.

Как сообщал "Кавказский узел", астраханский активист Ярослав Савин был задержан 17 февраля по обвинению в хулиганстве и неповиновении силовику. Суд арестовал его на пять суток и оштрафовал на 30 тысяч рублей за изображение флага Украины в Telegram-канале активиста. Савин объявлял голодовку в спецприемнике, а после освобождения был госпитализирован.

Ярослав Савин и Марина Миталева выехали из России после угрозы уголовного преследования: по словам Савина, силовики озвучивали такие угрозы еще в феврале, во время его ареста, а его супруге в то же время угрожали увольнением. В подтверждение угроз силовики демонстрировали сфальсифицированный скриншот поста от имени Савина, сообщило со слов активиста 28 июня издание "Кавказ.Реалии"*.

Супруги покинули Россию через ближайшую границу, выехав сначала в Казахстан, а оттуда в Армению. В дальнейшем они планируют отправиться в Германию - перед отъездом из России они получили положительный ответ на свой запрос о гуманитарной визе в этой стране.

По словам Савина, в Европе они с женой собираются продолжить правозащитную деятельность. Ярослав связывает преследование со своей пацифистской позицией: активист полагал, что на основании сфальсифицированного скриншота его планировали вновь привлечь по административной статье о дискредитации российской армии, а второе такое административное дело позволило бы силовикам начать и уголовное преследование.

Ярослав Савин и Марина Миталева в течение нескольких лет проводили акции в поддержку политзаключенных. Савин был секретарем совета астраханского отделения "Партии народной свободы" (ПАРНАС, ликвидированной по решению Верховного суда России 25 мая.

Марина Миталева - автор проекта "Памяти квадратный метр", посвященного жертвам политических репрессий из числа преподавателей и студентов Астрыбвтуза (сейчас Астраханский технический университет), отмечает правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

В 2021 году Миталева была одним из инициаторов установки в Астрахани мемориальной таблички "Последнего адреса" в память о репрессированном архитекторе Николае Миловидове, выступала против ликвидации "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"*.

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