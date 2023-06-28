Заключенный со Ставрополья получил новый срок за присягу ИГ*

28 июня 2023, 16:58

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил Никиту Поцелова к 10,5 года лишения свободы с учетом предыдущего приговора. По версии следствия и суда, находясь в ставропольской колонии, он принес присягу лидеру "Исламского государства"*.

Заключенный из колонии в Ставрополе Никита Поцелов осужден за участие в деятельности террористической организации 1 , сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

По версии следствия и суда, Поцелов, находясь в колонии в Ставрополе, "под влиянием иного лица решил принять участие в деятельности запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"" и 18 февраля 2021 года принес присягу на верность руководителю организации, записав ее на мобильный телефон и отправив по интернету.

Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание по совокупности приговоров Кузьминского районного суда г. Москвы и настоящего приговора в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в telegram-канале Южного окружного военного суда.

Дело Поцелова поступило в Южный окружной военный суд 15 марта, состоялись десять заседаний суда. приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда. Комментариев Никиты Поцелова или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

Как следует из карточки дела на сайте Кузьминского районного суда Москвы, Поцелов был осужден по статье о незаконном обороте наркотиков, приговор вступил в силу 16 сентября 2020 года.

Суд в Москве приговорил Поцелова к 6,5 годам колонии строгого режима по делу о незаконном обороте наркотиков. Неотбытая часть наказания составляла 2 года и 9 месяцев, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону приговорил Николая Глазунова к 22 годам лишения свободы за присягу лидеру ИГ* и вовлечение заключенных колонии на Ставрополье в деятельность террористической организации.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

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