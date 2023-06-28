Суд отклонил жалобу полицейского из Дагестана на пытки и фальсификацию дела

28 июня 2023, 14:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кассационная инстанция сочла недоказанными доводы защиты о пытках и фальсификации дела бывшего дагестанского полицейского Руслана Магомедова, осужденного на три года колонии за хранение наркотиков.

Пятый кассационный суд в Пятигорске не удовлетворил жалобу на приговор бывшему сотруднику полиции Дагестана Руслану Магомедову, осужденному на три года колонии по обвинению в незаконном хранении наркотиков, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Полицейского задержали летом 2020 года после того, как нашли у него наркотики. По версии следствия, Магомедов при задержании попытался выбросить наркотики на заднее сиденье своей машины.

Сам Магомедов утверждал, что силовики сначала осмотрели его машину и карманы его одежды, но ничего не нашли, после чего потребовали повторного досмотра. Магомедов, по его словам, согласился на повторный досмотр только в присутствии свидетелей и снимал действия коллег на смартфон, за что был избит. Осужденный считает, что наркотики ему подбросили, сообщило издание.

Руслан Магомедов был признан виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и приговорен к трем годам колонии общего режима Советским райсудом Махачкалы 5 сентября 2022 года. Верховный суд Дагестана 22 ноября 2022 года оставил приговор без изменения, говорится в кассационном определении, размещенном в карточке дела на сайте Пятого кассационного суда.

В кассационной жалобе защита просила отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру. "Адвокат Ковальская В.В. утверждает о применении в отношении Магомедова Р. насилия сотрудниками полиции и считает, что уголовное дело возбуждено не уполномоченным лицом, поскольку Магомедов Р.А. являлся старшим сержантом полиции и уголовное дело было подследственно следователям Следственного комитета", - изложена в документе позиция защиты.

Однако суд решил, что Магомедов в момент обнаружения наркотиков не находился при исполнении должностных обязанностей, а именно это условие было бы обязательным для проведения предварительного следствия следователями СКР.

"Версия стороны защиты о непричастности Магомедова Р.А. к совершению преступления, утверждения о незаконных методах расследования, проверялись судами и были обоснованно отвергнуты как несостоятельные, поскольку они противоречит установленным судом фактическим обстоятельствам дела и опровергаются собранными по делу доказательствами", - говорится в кассационном определении, опубликованном 23 июня.

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