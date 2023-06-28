Дорога закрыта на Ставрополье из-за прорыва дамбы

28 июня 2023, 12:26

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Движение ограничено на трассе в Туркменском округе Ставропольского края в связи прорывом дамбы и подтоплением проезжей части.

С поднятием уровня воды в озере села Камбулат затопило дорогу "Камбулат - Летняя Ставка - Ясный - Новорогулинск". Закрыт участок дороги на 42 км трассы, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Объехать закрытый участок можно по дороге "Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла", пишет со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

Ранее из-за сильных осадков в Туркменском округе были разрушены дамбы двух прудов в балке Камбулат.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Туркменского округа - в селе Летняя Ставка - без осадков, температура воздуха составляет +28 градусов, скорость ветра - до 3 метров в секунду. В ночь на 28 июня ожидается дождь, температура понизится до +17 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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