28 июня 2023, 12:26

Дорога закрыта на Ставрополье из-за прорыва дамбы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Движение ограничено на трассе в Туркменском округе Ставропольского края в связи прорывом дамбы и подтоплением проезжей части.

С поднятием уровня воды в озере села Камбулат затопило дорогу "Камбулат - Летняя Ставка - Ясный - Новорогулинск". Закрыт участок дороги на 42 км трассы, сообщили в  управлении ГИБДД по региону.

Объехать закрытый участок можно по дороге "Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла", пишет со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

Ранее из-за сильных осадков в Туркменском округе были разрушены дамбы двух прудов в балке Камбулат.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Туркменского округа - в селе Летняя Ставка - без осадков, температура воздуха составляет +28 градусов, скорость ветра - до 3 метров в секунду. В ночь на 28 июня ожидается дождь, температура понизится до +17 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 июня 2023, 13:10

  • Источники сообщили об усилении мер безопасности в Дербенте

    На улицах Дербента появилась военная техника и множество полицейских машин, сообщили дагестанские телеграм-каналы, связав эти меры с визитом Владимира Путина в город. Пресс-секретарь президента не подтвердил и не опроверг информацию о поездке Путина.

28 июня 2023, 12:44

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