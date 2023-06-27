Дети из Гадрута рассказали о войне и родине посредством актерского мастерства

27 июня 2023, 04:18

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Воспитанники Гадрудского культурно-молодежного центра "Дизак Арт" поделились воспоминаниями о войне в Нагорном Карабахе в 2020 году и вынужденном переселении в представлении "Я переверну мир".

Воспитанники Гадрудского культурно-молодежного центра "Дизак Арт" показали в Ереване 26 июня представление "Я переверну мир". За основу взяты произведения армянского писателя-сатирика Лер Камсара "Конечная Армения" и "Перед картой", а также личные воспоминания о последних минутах на родине выступающих - 7-12-летних детей.

Представление "Я переверну мир" содержит в себе как юмор, так и большую политику, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" режиссер-постановщик, специалист по актерскому мастерству в Центре "Дизак Арт" Србуи Балаян - также беженка из Гадрута.

"Чтобы смешать реальные истории наших детей с документальными эпизодами произведений Лер Камсара, мне пришлось разговорить их несколько дней. У каждого были свои эмоции, травмы, которые мы все вместе переживали", - отметила Балаян.

Режиссер поставила перед воспитанниками центра задачу представить, что они возвращаются в Гадрут, открывают ворота, заходят в свой дом, в свою комнату и берут первый попавшийся им предмет, на пути кого встречают - обнимают и обратно возвращаются в Ереван. "Они, закрывая свои глаза, делали это, условно говоря, упражнение, и мне было важно, насколько для них это все еще свежо. И когда я задавала им вопрос, что бы они с собой взяли, один сказал: "Медвежонка", другой: "Велосипед". Третий рассказал, что бы он сделал перед тем, как покинуть родной дом. Так и создались эти маленькие истории, которые вписались в представление", - отметила Балаян.

Также, по ее словам, была тщательно подобрана музыка, которая звучала во время представления. Очень важно было выбрать музыку, которая не причинит боль, которая обеспечит некоторую легкость. "Я не хотела, чтобы они плакали, я хотела, чтобы они были сильны и смело рассказывали о своих историях", - рассказала Балаян.

"Дети в представлении меняют мир, они предпочитают перекрасить политическую карту мира в один цвет, изменить этот мир добротой, любовью, теплотой, заботой, небезразличием, внимательностью в отношение друг с другом. Тогда не будет войны", - заключила Србуи Балаян.

Беженка из Гадрута Сюзи рассказала корреспонденту "Кавказского узла", как они всей семьей пошли собирать в бабушкин сад яблоки за неделю до войны. "Эти яблоки мы хотели сохранить для новогоднего стола, но они так и остались в подвале нашего дома. Ни одно яблоко мы с собой не взяли в дорогу", - поделилась воспоминаниями Сюзи.

Отец Арама за месяц до войны подарил ему желтый скоростной велосипед. И каждый день Арам ездил на этом велосипеде. "Когда утром рано началась война, мы выбежали в подъезд, чтобы выехать в село Тох. Я попросил папу, чтобы он забрал и мой велосипед, а папа сказал, что в машине нет места. Мне стало очень грустно. И сегодня я в Ереване постоянно думаю о своем желтом скоростном велосипеде", - рассказал он.

В семье Анны пятеро детей: Нара, Мариам, Сюзи, Элина и Анна. Анна - старшая. Однажды дедушка смастерил для нее маленький стульчик и нарисовал на нем Винни-Пуха. "Я очень любила этот стульчик. Если честно, Сюзи тоже его очень любила и всегда тайком от меня садилась на него. Он всегда находился под столом. В первый день войны я залезла под стол, села на стульчик и начала смотреть на мою комнату. Всегда, когда я плакала, я так делала. Я всегда вспоминаю свой стульчик, сделанный дедушкиными руками", - рассказала Анна.

У Нары был плюшевый медвежонок по имени Луна. На второй день войны родители Нары стали собирать вещи. "И в этом хаосе мама решила, что я обязательно должна взять с собой свою новую кофточку. А я ее ни разу еще не надевала. Пошла за ней, увидела своего медвежонка по имени Нарэ, затем и медвежонка Луну, которую обняла, поцеловала и нашептала, чтобы не беспокоилась, что я скоро вернусь", - поделилась она воспоминаниями.

Есть дети, которые считают, что они навсегда потеряли свою родину, но есть и те, которые уверены, что вернутся домой, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель "Дизак Арт", беженка из Гадрута Лианна Петросян.

По ее словам, на репетициях дети, рассказывая свои истории, не могли сдерживать свои эмоции. "Мы с каждой историей вместе с этим ребенком мысленно возвращались в его дом, представляли ауру дома, переживали вместе с ним и возвращались обратно", - сказала Петросян.

Само представление было как на литературном армянском языке, так и на гадрудском диалекте. По словам Петросян, находясь в Ереване, в намного большей общине, у них возникла проблема сохранения гадрудского диалекта, который имеет свои отличия от арцахским диалектом. "Дети в большой общине вынуждены больше общаться на литературном армянском, и гадрудский диалект постепенно отходит на второй план", - отметила она.

Петросян добавила, что "Дизак Арт" создает все условия, чтобы гадрудский диалект не забылся. По ее словам, весь учебный процесс в Центре организовывается на гадрудском диалекте с целью сохранения общины, чтобы члены этой общины всегда были на связи друг с другом, не забывали все то привычное, что было у них на родине, в Гадруте. "Я не знаю, что нас ждет дальше. Но мы делаем все, чтобы, когда время придет, и мы вернемся в свой родной Гадрут, мы будем помнить все гадрудское, в том числе диалект", - отметила Петросян.

Центр, кроме актерского мастерства, также обучает детей-беженцев на бесплатной основе изобразительному искусству, национальным песням, национальным танцам, вышиванию. В мае 2023 года центр создал ансамбль, в который беженцы играют на национальных музыкальных инструментах.

Кроме этого, по словам Лианны Петросян, в центре проводятся выставки. "Центр имеет маленькое помещение, где проводит свои мероприятия. Мы хотим расширить свою деятельность, в частности, культурное образование детей, хотим открыть филиалы в Масисе и Абовяне с учетом того, что многие наши беженцы сейчас проживают больше в этих общинах, привлечь больше воспитанников, дополнительные занятия. Но все это связано с помещением. В том помещении, которое имеется у центра, это просто невозможно", - отметила Петросян.

Также она рассказала, что сначала центр набирал детей-переселенцев из Гадрута, но затем расширил географию, и сейчас его посещают дети-беженцы из Шуши, Кашатага, Шаумяновского района.

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