Завершено расследование дела о массовой драке в Ковдоре

26 июня 2023, 09:29

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Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции троим выходцам из Азербайджана, которые 4 июля 2022 года принимали участие в массовой драке против подростков в городе Ковдор в Мурманской области. Дело в отношении еще 10 их земляков выделено в отдельное производство.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 5 июля 2022 года жители Ковдора, который находится в Мурманской области, вышли на улицы после того, как 4 июля в городе произошла массовая драка с участием азербайджанцев. В драке пострадали четыре человека. В Ковдор были стянуты силовики из других городов Мурманской области. Представители местной азербайджанской общины заявили, что массовая драка не связана с межнациональными отношениями. Омбудсмен по Мурманской области указал, что причиной конфликта стал криминал. Аналитики обратили внимание на рост этнической агрессии в России и раскритиковали власти за замалчивание проблем в межнациональных отношениях.

Сотрудники следственного управления СКР по Мурманской области завершили расследование уголовного дела о массовой драке в Ковдоре между азербайджанцами и местными подростками, которая произошла 4 июля 2022 года. 14 томов материалов, собранных следователями в отношении трех уроженцев Азербайджана, в ближайшее время будут переданы в прокуратуру для утверждения обвинения. Один обвиняемый объявлен в розыск, дело в отношении еще десяти человек выделено в отдельное производство, передал 25 июня "Коммерсант".

Следователи на днях предъявили обвинение в окончательной редакции троим выходцам из села Панахлылар Ханларского района Азербайджана – 44-летнему Зилфали Гасанову, 46-летнему Мансуру Алыеву и 25-летнему Джасарату Гусейнову. Им вменяются хулиганство, совершенное по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, побои и нанесение легких телесных повреждений из хулиганских побуждений.

Один из участников драки попытался скрыться, но был задержан, когда собирался вылететь в Азербайджан. Один из обвиняемых, Зилфали Гасанова, скрылся. Все обвиняемые арестованы, свою вину они признают частично. Несмотря на то, что их участие в драке подтверждается многочисленными показаниями очевидцев и видеозаписями, обвиняемые настаивают, что на месте драке они оказались случайно, отметило издание.

Массовой драке 4 июля 2022 года предшествовала стычка 1 июля в кафе "Айсун" в Ковдоре, которое принадлежит выходцу из Азербайджана. Ссора, по некоторым данным, произошла из-за девушки. С одной стороны в стычке принимали участие несколько местных подростков, а с другой – трое земляков хозяина кафе. Конфликт получил продолжение 4 июля 2022 года. Массовая драка произошла в центре города, в ней участвовали в основном взрослые мужчины, имевшие при себе палки, биты, газовые баллончики и металлические прутья. Травмы получили более 12 человек, несколько человек были госпитализированы. Потерпевшими по делу признаны десять человек, из них пятеро – несовершеннолетние, сказано в публикации.

На 07.50 мск на сайте следственного управление СКР по Мурманской области, а также на сайте прокуратуры Мурманской области нет информации о завершении расследования уголовного дела о массовой драке.

Напомним, по информации из соцсетей, в Ковдоре 4 июля произошло несколько драк. Telegram-канал "Мурманск" ранее опубликовал несколько видеозаписей, на одной из которых видно, как несколько человек догоняют и бьют ногами и палками молодых людей, причем все это происходит у патрульной машины на перекрестке.

Полицейскому удалось добиться, чтобы прекратили избивать одного из молодых людей, однако конфликт продолжился и дальше. Два силовика не смогли остановить драку, в которой участвовало, по меньшей мере, 15 человек, следует из видео.

На другом ролике была показана группа, по меньшей мере, из 20 человек. Они пытаются догнать двух человек, которые убегают от них. Звучат выстрелы, за кадром слышны крики женщины. Еще на одном видео несколько человек догоняют подростка на обочине. Он упал на землю, его стали бить ногами и битой.

Кадры одной из драк также 5 июля 2022 года были опубликованы в Telegram-канале "Коммерсантъ". На записи видно, что трое участников драки избивают одного мужчину, а полиция открывает огонь в воздух. Также заметно, что отдельные участники столкновения пускают в ход бейсбольные биты и газовые баллончики.

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