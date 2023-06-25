Ростовский налоговик приговорен к восьми годам колонии

25 июня 2023, 02:21

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Ростовский областной суд смягчил приговор бывшему исполняющему обязанности руководителя областной ФНС Владимиру Шелепову, снизив срок наказания с 11 до восьми лет.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года бывший исполняющий обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Владимир Шелепов был приговорен к 11 годам колонии, признанный виновным в получении 24 миллионов рублей в качестве взятки.

Ростовский областной суд рассмотрел повторно апелляционную жалобу бывшего и.о. руководителя управления ФНС по Ростовской области Владимиру Шелепову Облсуд смягчил наказание Шелепову, снизив срок до восьми лет, пишет 23 июня "Коммерсант".

Приговор Шелепову в мае 2022 года вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Решение было обжаловано в Ростовском областному суде. В сентябре 2022 года суд пришел к выводу, что первая инстанция учла лишь формально обстоятельства, смягчающие наказание Шелепову, и снизил срок с 11 до семи лет колонии, информирует РБК.

Тогда обвинение подало кассационную жалобу, которое посчитало наказание слишком мягким. Четвертый кассационный суд удовлетворил требование прокуратуры и отменил решение облсуда о снижении срока. Дело было возвращено на новое апелляционное рассмотрение в ином составе суда.

Шелепов занимал должность исполняющего обязанности руководителя УФНС по Ростовской области с 2011 по 2015 год. Его задержали в марте 2018 года в Москве, через несколько дней после того, как он ушел с должности главы УФНС по Нижегородской области, которую занимал с 2015 года.

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