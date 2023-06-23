23 июня 2023, 11:11

Источники сообщили о задержании уроженцев Азербайджана за контрабанду цезия-137

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Силовики задержали пятерых человек по подозрению в попытке вывезти из России килограмм радиоактивного цезия-137, отчиталась ФСБ. Среди задержанных есть уроженцы Азербайджана, сообщили источники.

Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, пытавшихся приобрести килограмм радиоактивного изотопа "цезий-137" за 3,5 миллиона долларов, чтобы вывезти его из России, сообщил представитель Центра общественных связей ФСБ. По версии силовиков, группа действовала "при координации гражданина Украины", пишет сегодня ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям 220 УК РФ (незаконное обращение с радиоактивными веществами) и статьям 30 и 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ). "Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", - сказал сотрудник ЦОС ФСБ. Один из задержанных рассказал, что является гражданином ДНР, России и Украины, информирует агентство.

Большинство задержанных - уроженцы Азербайджана, пишет анонимный телеграм-канал Baza.

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Примечание:

"МВД Грузии заявило о задержании двух граждан, пытавшихся продать радий-226", "Граждане Грузии задержаны с радиоактивными веществами на 2,5 млн долларов", "В Грузии задержаны граждане Армении, подозреваемые в контрабанде радиоактивного вещества".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 июня 2023, 11:51

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