Житель Чечни получил условный срок за публикации в соцсети

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Наурский суд Чечни счел публичными призывами к экстремизму высказывания местного жителя в соцсети и приговорил его к году лишения свободы условно.

На сайте суда по статье о публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 Уголовного кодекса России) обнаружено одно дело против Суланбека Машаева. Дело поступило в суд 2 марта, всего состоялись девять заседаний, приговор Машаеву был вынесен 21 июня, следует из карточки дела на сайте суда. Решение на сайте суда не опубликовано

Часть 2 статьи 280 Уголовного кодекса России предусматривает до пяти лет лет принудительных работ или лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что ранее житель Чечни был приговорен к трем годам лишения свободы за публичные призывы к экстремизму и оправдание терроризма.

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