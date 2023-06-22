22 июня 2023, 19:28

Житель Чечни получил условный срок за публикации в соцсети

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Наурский суд Чечни счел публичными призывами к экстремизму высказывания местного жителя в соцсети и приговорил его к году лишения свободы условно.

Жителю Чечни назначили год условно из-за высказываний в соцсетях, в которых, были призывы к насилию над сотрудниками правоохранительных органов. Также ему на год запрещено администрировать сайты, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. В сообщении не приведено имя осужденного.

На сайте суда по статье о публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 Уголовного кодекса России) обнаружено одно дело против Суланбека Машаева. Дело поступило в суд 2 марта, всего состоялись девять заседаний, приговор Машаеву был вынесен 21 июня, следует из карточки дела на сайте суда. Решение на сайте суда не опубликовано

Часть 2 статьи 280 Уголовного кодекса России предусматривает до пяти лет лет принудительных работ или лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что ранее житель Чечни был приговорен к трем годам лишения свободы за публичные призывы к экстремизму и оправдание терроризма.

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Примечание:

"Показания анонимных свидетелей легли в основу приговора Асламбеку Эжаеву", "Отсутствие информации о Ясине Халидове встревожило правозащитников", "Жители чеченских сел в соцсетях сообщили о большом ущербе от непогоды"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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