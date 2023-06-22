Смерть рабочего показала проблему с охраной труда в Грузии

22 июня 2023, 10:26

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В Имеретинской области рабочий Рамаз Барбакадзе погиб после падения с моста при строительстве автобана. МВД Грузии отчиталось о возбуждении уголовного дела по статье о несоблюдении правил безопасности. В последний год общее число инцидентов на рабочем месте выросло, что является следствием игнорирования работодателями мер предосторожности, заявили в Инспекции по охране труда.

52-летний Рамаз Барбакадзе упал с моста, который является частью автомагистрали, строящейся через перевал Рикоти в Имеретинской области. Тело Барбакадзе был найдено в пяти километрах от места происшествия, в реке около села Шроша.

Погибший работал на строительстве автомагистрали. По одной из версий, трагедия произошла из-за несоблюдения мер безопасности, передал 21 июня в своем эфире телеканал "Мтавари архи", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ", информировал 21 июня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Рамаз Барбакадзе являлся сотрудником China Roads and Bridges Builders Group Ltd, рассказал председатель "Нового профессионального союза грузинских железнодорожников" Виталий Гиоргадзе.

"Указанная компания работает на участке Убиси перевала Рикоти. "Новый профсоюз железнодорожников" и китайская компания China Roads and Bridges Builders Group ранее вел переговоры о повышении норм безопасности и повышении зарплат, когда были подписаны некоторые соглашения. Несмотря на сложные условия на этих стройках, компании и их субподрядчики часто не создают безопасную рабочую среду, а сотрудники систематически испытывают нехватку специализированного оборудования или проблемы с качеством", – сказал Гиоргадзе корреспонденту "Кавказского узла".

"Новый профсоюз железнодорожников" требует максимального участия в контрольном процессе и рабочих группах, и мы готовы оказать юридическую помощь семье пострадавшего, подчеркнул он.

Инспекция по охране труда Грузии указала на частые случаи несоблюдения работодателями правил безопасности. По данным ведомства, в минувшем году при выполнении служебных обязанностей в стране погибли 35 человек, 330 получили травмы. Все погибшие – мужчины, из пострадавших 69 женщины и 261 мужчина.

Напомним, в 2021 году в Грузии в результате несчастных случаев на рабочих местах погибло 37 человек, пострадали 253. Все погибшие были мужчины. Что касается пострадавших, среди них 37 женщин и 216 мужчин. На стройках погибли 13 жителей Грузии, травмы получили 24. При этом наибольшее число несчастных случаев на рабочем месте произошло в Тбилиси, где погибли 11 и получили травмы 116 человек.

"Кавказский узел" также писал, что 23 мая стало известно, что во время укрепления склона в Сванетском районе погибли двое рабочих. Число смертельных случаев на производстве за год сократилось, однако уровень травматизма остается высоким, констатировала Инспекция по охране труда.

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