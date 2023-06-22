22 июня 2023, 01:58

Центризбирком Армении одобрил идею о наказании за отрицание геноцида армян

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Центральная избирательная комиссия Армении определила даты сбора подписей в поддержку предложения активистов об уголовном наказании за признание Нагорного Карабаха частью другого государства и отрицание геноцида армян.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым это заявление. 12 июня инициативная группа "HayaVote" предложила ввести уголовную ответственность за признание Нагорного Карабаха частью какого-либо другого государства и отрицание геноцида армян. Активисты обратились в ЦИК Армении с предложением начать сбор подписей для внесения изменений в Уголовный кодекс.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают события 1915 года геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Центризберком Армении одобрил заявление инициативной группы "HayaVote", которая предлагает ввести уголовную ответственность за признание Нагорного Карабаха частью какого-либо другого государства и отрицание геноцида армян.

ЦИК одобрил определил срок сбора подписей в поддержку предложения: с 21 июня до 19 августа, сообщил на своей странице в Facebook* член инициативной группы "HayaVote" Аветик Чалабян, 

Он добавил, что список учреждений, где будет организован сбор подписей, им предоставят в течение трех дней. "Каждый из вас получит возможность собственной подписью защитить нашу родину", - отметил Чалабян, чью публикацию перевел корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Запрет полетов армянских самолетов в Турции связан с проблемами в подписании мира между Ереваном и Баку", "Студенты и старшеклассники начали сбор подписей в защиту жителей Нагорного Карабаха", "Житель Степанакерта начал круглосуточную акцию протеста после заявления Пашиняна".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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