ЕСПЧ назначил компенсацию родным убитого силовиками в Ереване

21 июня 2023, 12:07

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ЕСПЧ обязал власти Армении выплатить 39 тысяч евро отцу и вдове Армана Енгибаряна, застреленного полицейскими в Ереване в 2011 году.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня 2011 года в ереванской больнице скончался 30-летний Арман Енгибарян, раненный сотрудниками полиции во время перестрелки у станции метро «Гарегин Нжде».

По версии полиции, Енгибарян, представившись сотрудником водоканала, попытался проникнуть в одну из квартир, но хозяин квартиры, не поверив ему, позвонил в полицию. При попытке задержания Енгибарян не подчинился требованиям полицейских и применил оружие. После этого сотрудники полиции сначала произвели предупредительный выстрел в воздух, после чего ранили подозреваемого.

ЕСПЧ вынес решение по делу «Енгибарян и Симонян против Республики Армения», обязав власти Армении выплатить 39 000 евро родственникам Армана Енгибаряна в качестве компенсации нематериального ущерба, сообщает со ссылкой на пресс-службу суда News.am.

По факту убийства подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 107 УК Армении (убийство подозреваемого в совершении преступления, совершенное с превышением мер, необходимых для поимки подозреваемого), но пока никому не предъявлено обвинение, пишет издание.

Заявители – отец погибшего Сергей Енгибарян и вдова Анжела Симонян, говорится в сообщении, размещенном 20 июня на сайте ЕСПЧ.

"На основании статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на эффективную правовую защиту) Европейской конвенции по правам человека, заявители жалуются на убийство Армана Енгибаряна, на нарушения в расследовании, на отказ властей признать Сергея Енгибаряна потерпевшим и на отказ рассмотреть госпожу Симонян в качестве стороны в судебном процессе. Они также жалуются, согласно статье 6 параграфа 2 (презумпция невиновности), что публичные заявления начальника полиции нарушили право Армана Енгибаряна на презумпцию невиновности", - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

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