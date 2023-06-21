Суд отказался ужесточить приговор махачкалинцу по делу об экстремизме

21 июня 2023, 11:22

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Апелляционная инстанция не удовлетворила просьбу прокурора ужесточить наказание жителю Махачкалы Абдулмумину Абдулмуминову, осужденному за создание ячейки запрещенной экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра".

Как писал "Кавказский узел", 5 мая Ленинский райсуд Махачкалы признал местного жителя Абдулмумина Абдулмуминова виновным в организации ячейки религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и приговорил его к году и восьми месяцам колонии.

Верховный суд Дагестана оставил в силе приговор Абдулмумину Абдулмуминову, отказавшись удовлетворить представление прокуратуры, сообщило 20 июня "Кавказ.Реалии"**.

Заседание состоялось 16 июня, прокуратура в своем представлении опротестовала приговор, посчитав наказание слишком мягким, пишет издание.

Абдулмуминов был признан виновным по части 1 статьи 282.2 УК РФ, которая предусматривает от шести до 10 лет лишения свободы.

Суд первой инстанции зачел каждый день, проведенный Абдулмуминовым в СИЗО, за полтора дня в колонии и отпустил осужденного из-под стражи под подписку о невыезде в связи с фактическим отбытием срока лишения свободы, сообщил 20 июня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Раздел "Судебное делопроизводство" и карточки дел на сайте Верховного суда Дагестана, по состоянию на 11.21 мск, недоступны. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в сообщении на этих страницах сайта суда.

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** включено в реестр иностранных агентов.

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