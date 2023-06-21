Профессор Бердзенишвили подвергся нападению в Тбилиси

21 июня 2023, 07:55

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Молодой человек в Тбилиси оскорбил и забросал яйцами профессора Левана Бердзенишвили за его критику в адрес царя, заключившего в XVIII веке договор с Россией. Лидер правящей партии обвинил профессора в провокационных заявлениях.

Нападение на профессора Грузинского института общественных наук и члена национального комитета Республиканской партии Грузии Левана Бердзенишвили произошло 20 июня на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, сообщила редактор газеты «Табула» Цисия Кирвалидзе. "Леван Бердзенишвили подвергся нападению передо мной на проспекте Чавчавадзе - молодой парень забросал его яйцами и назвал предателем", - заявила Кирвалидзе, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сам Леван Бердзенишвили подтвердил эту информацию в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла". "Кто-то вышел мне навстречу и не позволил мне пройти. Человек достал яйца и стал бросать в меня, яйца попали в машину. Он нецензурно вспомнил всех моих родственников", - рассказал профессор.

Бердзенишвили подчеркнул, что продолжит читать лекции, в том числе публично, и выражать свои мысли. "Ничего не изменится", - сказал он.

По словам Бердзенишвили, нападавший "защищал Ираклия" (царя Ираклия II), сообщило Netgazeti. Ранее Леван Бердзенишвили критиковал Ираклия II в связи с договором, который тот подписал с Россией в 1783 году, после этого профессор подвергся критике "со стороны ультраправых и ультраконсервативных пророссийских групп", говорится в публикации. Георгиевский трактат 1783 года - договор о добровольном вступлении Картли-Кахетинского царства (Восточная Грузия) под покровительство России. Договор был заключен по инициативе кахетинского царя Ираклия Второго, говорится в справке, которую опубликовало 30 марта 2010 года РИА Новости.

Нападение на Бердзенишвили назвал "категорически неприемлемым" Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. "Демократия предполагает мирное сосуществование людей, которые имеют разные мнения. […] Я призываю правоохранительные органы немедленно и эффективно отреагировать и принять все предусмотренные законом меры по факту возможного насилия", - говорится в заявлении народного защитника, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Нападение на Левана Бердзенишвили вызывает тревогу, заявил административный директор НПО Human Rights Center Алеко Тцикишвили. "А еще более тревожно то, что правительство, правоохранительные органы оставляют подобные нападения без какой-либо реакции. Это политика стимулирования насилия, которую недавно выбрали «Грузинская мечта» и правительство. Создается впечатление, что для сохранения власти «Грузинская мечта» специально противоречит людям с другими взглядами", - написал на своей странице в Facebook* Тцикишвили, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что насилие неприемлемо, но сам Бердзенишвили "делает недопустимые заявления и провоцирует". "Человек, если я не ошибаюсь, имеющий статус профессора, не должен выходить и проклинать наших царей-героев… Нельзя так разжигать рознь в обществе, это нехорошо", - процитировало Кобахидзе "Новости-Грузия".

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