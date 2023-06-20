Адвокат уроженца Дагестана заявил о фальсификации опознания в деле о разбое

20 июня 2023, 04:42

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Защита уроженца Дагестана Нурмагомеда Лабаева обжаловала продление ему ареста по делу о разбое, заявив о многочисленных нарушениях в деле. По словам адвоката, потерпевшая изначально описывала преступника славянской внешности, а Лабаев имеет характерную кавказскую внешность.

Адвокат Магомед Абубакаров 19 июня подал апелляционную жалобу на продление на месяц ареста уроженцу Дагестана Нурмагомеду Лабаеву, обвиняемому по части 162 УК РФ (разбой). Решение о продлении ареста вынес 16 июня Кисловодский городской суд.

По версии следствия, 27 марта 2022 года уроженец Дагестана Нурмагомед Лабаев, который по работе временно проживал в Кисловодске, но имел семью в Черкесске, решил ограбить цветочный магазин. Надев медицинскую маску и вооружившись ножом, Лабаев, угрожая продавщице, потребовал отдать ему деньги, находившиеся в кассе, а также ее личные средства - всего 5500 рублей. После этого он скрылся.

Задержан Лабаев был 31 марта 2022 года, 31 мая его уголовное дело было передано в Кисловодский городской суд, но 23 ноября 2022 года постановлением суда дело было возвращено в прокуратуру Кисловодска в порядке пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ 1 .

29 декабря было возобновлено предварительное следствие по этому делу. Лабаев, начиная с 31 марта 2022 года, находится под стражей, 16 июня суд в очередной раз продлил ему арест.

Адвокат Абубакаров обжаловал продление ареста Лабаева в Ставропольский краевой суд, указав, что для содержания его подзащитного под стражей нет оснований, как нет их и для самого дела в отношении него (копия апелляционной жалобы имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Мой подзащитный оказался жертвой обстоятельств и легкой добычей для тех, кто хотел быстро решить вопрос. Его обвиняют в разбое, но в деле нет ничего, кроме протоколов опознания - его опознала потерпевшая и свидетель-таксист. Но та же потерпевшая в своем заявлении об ограблении изначально указывала, что грабил человек славянской внешности. А Нурмагомедов - уроженец Дагестана с весьма типичной внешностью, черными волосами, выраженным носом, с очень сильным акцентом. То, что его с такими вводными привлекли к этому делу, как подозреваемого, изначально выглядело абсурдом. Но в дальнейшем вопросов становилось всё больше. В частности, было проведено опознание, но проведено со множеством нарушений статьи 193 УПК 2 . Например, все участники процедуры разительно отличались по росту - один был сильно выше Лабаева, второй - заметно ниже. Лабаеву на опознании на лицо надели медицинскую маску, а на голову - капюшон. Его лица практически не видно на фотографиях с опознания. Он стоял под номером 3, а свидетель опознал человека, который стоял под другим номером", - рассказал Магомед Абубакаров корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по словам адвоката, впоследствии протокол был исправлен - "якобы опознан был именно Лабаев". "Об этом и о других нарушениях мы заявляли и в Кисловодском городском суде, и в своей апелляционной жалобе на продление ареста я всё это тоже указал", - рассказал Абубакаров.

Однако, подчеркнул он, дело даже не в многократном продлении ареста Лабаеву на основании необходимости якобы провести одно и то же следственное действие, а в том, что ничего, кроме показаний двоих человек - потерпевшей и свидетеля - в деле нет, но человека, многодетного отца на этом основании уже больше года держат за решеткой. "При этом изначально речь шла, повторюсь, о "лице славянской внешности", что фигурирует и в протоколе опроса потерпевшей после ограбления, и в полицейском рапорте: "Приметы подозреваемого - славянская внешность". Однако задержанным оказывается черноволосый Лабаев", - недоумевает адвокат (копии опроса потерпевшей и полицейского рапорта имеются в распоряжении "Кавказского узла").

"Потерпевшая не описывала обувь мужчины, который ограбил магазин, а указала только, что он был в черной куртке и темных штанах. Но в рапорте полиции возникают уже белые кроссовки. И все эти "чудеса" с опознанием, противоречивые показания потерпевшей, которая на суде вдруг заявила: "Я никогда и не утверждала, что это был Лабаев"... Нарушений там очень много, и мы в Кисловодском городском суде на все эти нарушения указали. И дело, чтобы не выносить оправдательный приговор, вернули в прокуратуру", - сказал Абубакаров.

По мнению защитника, суд и прокуратура "покрывают всеми этими действиями сотрудников полиции и пытаются оправдать столь длительное содержание Лабаева под стражей, для чего и пытаются вынести обвинительный приговор всеми правдами и неправдами". "Это чудовищно, когда заведомо для всех (причастных к делу) невиновный человек более года находится в тюрьме. Разве это правосудие?" - заключил адвокат.

Теща Лабаева Елена Санашокова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что признание у зятя выбивали силой.

"Мы до сих пор не можем отойти от шока. Такой спокойный, уравновешенный, работящий. Он с тех пор, как женился на моей дочери, ни дня не сидел без дела. У него работа - дом - дети, больше он ничем не интересовался. Детей очень любит. С работы придет - какой бы ни был уставший, обязательно пойдет с детьми погуляет", - рассказала она

Санашокова сообщила, что у Лабаева четверо детей - две девочки и два мальчика. Младшая девочка "родилась уже после того, как его посадили". "Он ее даже не видел. Такой домовитый, такой работящий - нет слов! У него с моей дочерью разница заметная в возрасте, он ее старше. Но мы его приняли в свою семью - из-за того, какой он человек по характеру" - рассказала она.

По ее словам, Лабаев много лет работал в мясном магазине в Черкесске, но очень хотел свой дом - для себя и своей большой семьи, поэтому и поехал в Кисловодск на стройку, на заработки. "Там он шел, и его остановила полиция, спросила документы. Пробили документы и увидели, что он из Дагестана, что был осужден... Да, он по молодости был осужден, но он свое отсидел, начал новую жизнь", - рассказала Санашокова.

По ее словам, зятя побили. "Хотели, чтобы он признался в ограблении магазина, якобы он напал там на кого-то и забрал 5000 рублей. Господи, даже смешно, 5000 рублей! Он отказался. Сказал, что не будет на себя брать того, чего не делал. Ну вот, с тех пор он и сидит", - рассказала Санашокова.

Собеседница отметила, что семья Лабаева находится в очень непростом положении. "У меня у самой двое детей-инвалидов, я не могу помогать дочери. И она с детьми сейчас одна, работать не может, очень тяжело - и материально, и психологически. Он очень нужен дома. Дочка его [старшая] плачет и плачет: "Где папа? Где папа? Пусть папа вернется". Невыносимо смотреть. Это всё и абсурдно, и очень жестоко - столько месяцев держать человека, у которого такая ситуация, который так нужен семье" - заключила она.

Комментариями других сторон процесса по поводу слов адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.

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