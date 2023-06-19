Дачники из Кабардино-Балкарии сочли безрезультатным обращение в прокуратуру

19 июня 2023, 22:45

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Прокуратура Черекского района в ответ на жалобу дачников о действиях председателя садового товарищества "Конструктор" порекомендовала им подать иск в суд о ликвидации СНТ. Дачники ожидали, что это сделает прокуратура в их интересах.

Как писал "Кавказский узел", конфликт за пост председателя в СНТ "Конструктор" на границе Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарии привел к ущемлению прав жителей, заявили дачники в обращении к прокурору. При этом обращения к властям не приносят желаемого результата, так как СНТ находится на границе двух райнов, и жалобы передаются из района в район.

В апреле члены дачного товарищества обратились в прокуратуру района с жалобой на самоуправство председателя СНТ «Конструктор» Яны Жекамуховой. В заявлении говорилось о том, что Жекамухова в нарушение устава внесла в ЕГРЮЛ сведения о себе, как о председателе СНТ, проводила нелегитимные собрания по приему в СНТ "Конструктор" посторонних граждан и исключению из него законных членов, незаконном перераспределении земельных участков, выдаче липовых справок и иных документов для приватизации дачных участков. Кроме этого, председатель без предупреждения отключала электричество членам дачного товарищества, лишая их не только света, но и тепла в зимний период.

Прокуратура Черекского района в ответ на жалобу дачников о действиях председателя СНТ "Конструктор" порекомендовала им подать иск в суд о ликвидации СНТ. Между тем, дачники говорят, что надеялись, что это сделает прокуратура в их интересах.

По жалобе проверку проводил дознаватель отдела дознания МВД по Кабардино-Балкарии В возбуждении уголовного дела в отношении Жекамуховой было отказано с формулировкой "за отсутствием состава преступления". Прокуратура посчитала такое решение преждевременным, отменила его и назначила дополнительную проверку.

По результатам проведенной проверки прокуратура направила дачникам ответ. В нем говорится, что в соответствии с частью 3 статьи 27 ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд..." в случае несоблюдения требований к количеству членов товарищества, товарищество может быть ликвидировано по решению суда. С иском в суд может обратиться в том числе собственник земельного участка, расположенного в границах территории садоводческого товарищества.

"Вы, как правообладатель земельного участка, либо член СНТ «Конструктор» имеете право обратиться в суд о ликвидации СНТ в судебном порядке", - говорится в ответе на имя Григория Барамыкина.

Одна из инициаторов подачи жалобы Валентина Локтионова отметила, что никакой пользы дачникам он не принес. "В прокуратуру было направлено заявление, чтобы именно она по результатам проверки направила в администрацию предписание о ликвидации СНТ в судебном порядке. В администрации в Кашхатау есть юрист и суд находится в пяти минутах ходьбы. Вместо этого они переложили решение проблемы на членов товарищества", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

"Я лично испытываю разочарование и недоумение. 7 января 2022 года Жекамухова незаконно отрезала мне провода. На следующий день я обратилась в полицию. После чего написала не менее десятка заявлений и жалоб, в которых подробно и точно указала все факты. Предписание прокуратуры о восстановлении подачи электроэнергии было проигнорировано, а Жекамухова никакой ответственности не понесла" - рассказала Локтионова .

Женщина добавила, что электричество необходимо на даче - летом дачники включают насос и поливают огороды, пользуются холодильниками, и свет нужен по вечерам. Те, кто живет на дачах постоянно, а такие тоже есть, еще и отапливают свои дома электрообогревателями, подчеркнула Локтионова.

"Кавказский узел" писал, что в 2021 году два товарищества с общим названием и разной аббревиатурой – СНТ "Конструктор" и ДНТ "Конструктор" – решили объединиться. Это было требованием закона № 217 ФЗ, в соответствии с которым на одной территории два товарищества могут находиться только в том случае, если между ними можно провести границу. Поскольку здесь такой возможности не было, решили два товарищества объединить в одно.

Председателем вновь созданного товарищества был избран Григорий Барамыкин. Возглавлявшая одно из дачных товариществ Яна Жекамухова решение собрания не признала и отказалась передавать Барамыкину учредительные документы общества. Нальчикский городской суд обязал Жекамухову передать документы Барамыкину, однако пока шел судебный процесс, Жекамухова представила в налоговый орган документы о своем избрании председателем от 1 августа 2021 года. Налоговый орган зарегистрировал ее в указанном качестве, говорится в жалобе дачников.

Верховный суд Кабардино-Балкарии решение суда первой инстанции оставил без изменения, однако постановил не исполнять его, так как Барамыкин к тому времени формально уже не являлся председателем. Дачники пожаловались, что председатель Жекамухова нарушает их права и без предупреждения отключает свет пенсионерам.

Как рассказал Григорий Барамыкин, противостояние в дачном товариществе продолжается с 2018 года. Выяснение отношений в судах стало для членов СНТ обыденностью. "Мы не понимаем, что происходит, все наши обращения в правоохранительные органы остаются без должного реагирования, либо нам присылают отписки. Либо правоохранители считают наш конфликт не заслуживающим внимания, либо у нее есть связи в правоохранительных органах", - подчеркнул Барамыкин.

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