Следком отчитался о проверке после смерти трех сестер в Кабардино-Балкарии

19 июня 2023, 20:00

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Следователи рассматривают несколько версий смерти трех сестер в Чегемском районе, в том числе суицид и несчастный случай, отчитались в Следкоме. Женщины погибли после конфликта с родственниками, сообщили источники.

Управление СКР по Кабардино-Балкарии проводит проверку в связи со смертью трех сестер Ахаевых, тела которых были найдены в горящей машине, упавшей с обрыва при въезде в поселок Нижний Чегем, сообщает сегодня со ссылкой на ведомство "Коммерсант".

"Рассматриваются все версии, в том числе суицид и несчастный случай", - цитирует сообщение ведомства издание.

На сайте управления СКР по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 19.58 мск, нет публикации о проведении проверки.

Брат погибших женщин Алим озвучил силовикам версию о суициде сестер. По его словам, в день гибели Альбины, Амины и Арины Ахаевых он разговаривал с одной из них по телефону, и она заявила, что они "уйдут вслед за старшей сестрой", которая покончила с собой за несколько дней до смерти сестер, говорится в публикации.

По неофициальной информации источников, родственники обвинили женщин в смерти их старшей сестры, что могло стать причиной суицида. До этого сестры жили одной семьей, ни у кого из них не было собственной семьи и детей, пишет издание.

Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль проведение проверки. По словам представителя ведомства, 17 июня в Чегемском районе между селами Лечинкай и Нижний Чегем "в результате падения с обрыва автомашины Mercedes погибли три женщины - родные сестры", сообщает сегодня ТАСС.

"После ликвидации возгорания в салоне автомашины были обнаружены тела трех женщин - родных сестер 1975, 1980 и 1981 годов рождения. Для установления обстоятельств происшествия следователями назначено проведение комплекса судебных экспертиз, опрашиваются близкие родственники и круг общения погибших", - приводит слова представителя управления СКР агентство.

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