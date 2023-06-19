Жительница Дагестана провела одиночный пикет в Махачкале, потребовав освободить ее брата. Фото: https://t.me/chernovik/53767

19 июня 2023, 13:33

Пикетчица в Махачкале потребовала освободить задержанного брата

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Жительница Дагестана провела одиночный пикет в Махачкале, потребовав освободить ее брата, задержанного силовиками.

Старшая сестра Зелимхана Занкарханова вышла сегодня на одиночный пикет на площади в Махачкале, сообщил "Черновик". "Ее брат, житель Хасавюрта, был задержан полицией. Родственники задержанного уверяют, что ему подкинули гранату и оружие", - говорится в публикации в телеграм-канале издания.

Сообщение проиллюстрировано двумя фотографиями женщины, стоящей на площади с плакатом. "Ахкубеков, руки прочь от нас и свободу моему брату Занкарханову Зелимхану!" – написано на плакате. Кто такой Ахкубеков, в публикации не уточняется. Поиск по этой фамилии на сайте МВД по Дагестану не дает результатов.

МВД по Дагестану, по состоянию на 13.32 мск, не прокомментировало на своем сайте версию родственников Занкарханова.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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