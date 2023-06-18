Оставлен в силе приговор жителю Дагестана по делу о терроризме

18 июня 2023, 14:12

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Кассационная инстанция оставила в силе приговор Элнару Амирбекову, осужденному на 17 лет колонии по обвинению в терроризме и подготовке нападения на пост ДПС в Дагестане. Доводы защиты о фальсификации доказательств суд счел безосновательными.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая 2022 года суд приговорил жителя Дагестана Элнара Амирбекова к 17 годам колонии, признав его одним из участников создания террористического сообщества и незаконного вооруженного формирования, а также виновным в подготовке нападения на пост ДПС в Дагестане.

Верховный суд России оставил в силе приговор Элнару Амирбекову, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

В жалобе на приговор защита Амирбекова заявила о фальсификации его уголовного дела и использовании недопустимых доказательств. Кроме того, осужденный заявил о пытках со стороны силовиков, но Следственный комитет отказался возбуждать уголовные дела в отношении сотрудников, пишет издание.

Кассационное определение, опубликованное на сайте суда, датировано 14 июня. В нем указано, что ранее жалобу на приговор рассматривал апелляционный военный суд и 24 августа 2022 года оставил приговор в силе.

"В кассационной жалобе защитник-адвокат Эльмурзаев называет приговор суда необоснованным, несправедливым и чрезмерно суровым. По мнению защитника, приговор вынесен с нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов, основан на незаконном возбуждении, фальсификации уголовного дела и недопустимых доказательствах", - говорится в документе.

Заявления защитника о фальсификации протоколов следственных действий "не подтверждены материалами дела, а поэтому обоснованными не являются", решил суд.

"Оснований для признания назначенного судом осуждённому наказания несправедливым не имеется. При апелляционном рассмотрении уголовного дела все доводы стороны защиты получили мотивированную и правильную оценку. Вопреки заявлениям в кассационной жалобе, каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального и уголовного законов, влекущих отмену или изменение приговора, а также апелляционного определения, не допущено", - говорится в кассационном определении.

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