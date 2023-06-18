Суд направил кубанского активиста Соколова на судебно-психиатрическую экспертизу

18 июня 2023, 07:02

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Суд в Щербиновском районе Краснодарского края удовлетворил ходатайство прокурора и назначил новую судебно-психиатрическую экспертизу активисту Максиму Соколову, который был ранее принудительно помещен в психиатрическую клинику.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июня 2020 года силовики задержали кубанского активиста Максима Соколова и поместили его в психиатрическую клинику на принудительное лечение. Активист, обвиняемый в клевете и оскорблении представителя власти, лишен возможности разговаривать по телефону и видеться с родственниками, рассказал адвокат.

Щербиновский районный суд удовлетворил просьбу прокурора о назначении амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы активисту Максиму Соколову из станицы Старощербиновской. Об этом он рассказал сам, передало 17 июня "ОВД Инфо"*.

Суд Соколову последний раз продлевал арест в октябре 2022 года, в декабре после апелляции решение было оставлено в силе. В мае главврач Щербиновской центральной районной больницы направлял ходатайство в суд о прекращении принудительного лечения Соколова, сказано в публикации.

Напомним, первичная судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у Соколова психическое заболевание, повторная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза была проведена в больнице №6 Санкт-Петербурга – специалисты согласились с выводами кубанских психиатров. В законодательстве не прописаны сроки принудительной госпитализации, при этом больной должен сам явиться в стационар по вызову, а в случае отказа полиция доставляет в лечебницу принудительно, отметил Соколов.

Ранее адвокат Соколова Виталий Зубенко предположил, что силовики решили "упрятать активиста в психбольницу", так как поняли, что наказать его по двум уголовным делам не удастся. Поводом для уголовного преследования Соколова стали его жалобы в Генпрокуратуру и Следственный комитет. По версии следствия, в этих жалобах Соколов оклеветал следователя и оскорбил начальника отдела участковых. Сам Максим Соколов заявил, что обвинение в клевете последовало после просьбы отреагировать на угрозы, которые активист получал в соцсети. Уголовное дело по клевете прекратили по срокам давности, решение мирового судьи о его виновности в оскорблении полицейского оставили в силе, ранее сообщил сам Соколов.

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