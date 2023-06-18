Жители Батайска вышли на пикеты против подтопления города

18 июня 2023, 04:12

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Четыре жителя Батайска провели одиночные пикеты. Они призвали городские власти обратить внимание на проблему подтопления города и потребовали восстановить ливневки.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня жители Батайска обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву в жалобами на подтопление города. По их мнению, проблема связана с бессистемной застройкой города и засыпкой дренажных каналов.

Четыре жителя Батайска провели 17 июня пикеты в парке имени Ленина около мэрии. Они держали по очереди один плакат, на котором был написано: "Администрация Батайска! Срочно остановите подтопление, займитесь водоотведением. Восстановите ливневки, каналы, кюветы", пишет 1rnd.ru.

Таким образом батайчане пытаются привлечь внимание властей к проблеме подтопления города, где после обильных дождей оказались затоплены сотни дворов. "Весь город топит, канализация постоянно течет, запахи непередаваемые. Надо что-то делать, надо бороться", - приводит "Батайское время" слова одного из пикетчиков.

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