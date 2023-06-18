Суд утвердил приговор фигурантам дела об убийстве Каплана Тебуева

18 июня 2023, 01:15

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Апелляционный суд утвердил приговор бывшему депутата Карачаевска Мурату Батчаеву и Артуру Кипкееву, обвиняемым в убийстве главы Учкуланского сельского поселения Капала Тебуева и ехавшего с ним в машине Рустама Байрамукова. Батчаев приговорен к 19 годам колонии строгого режима, Кипкеев - к 16 годам.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября 2015 года глава Учкуланского сельского поселения Каплан Тебуев и ехавший с ним в одной машине Рустам Байрамуков были обстреляны из автомата. Глава села скончался на месте, Байрамуков получил ранение в руку. Подозреваемыми следствие объявило бывшего депутат горсобрания Карачаевска Мурата Батчаева и Артура Кипкеева. Последний был задержан 21 октября того же года, он проходил по делу как свидетель. В феврале 2020 года стало известно, что один из обвиняемых был задержан после нескольких лет розыска, а второй приговорен к 10 годам лишения свободы.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор осужденным по делу об убийстве главы Учкуланского сельского поселения Каплана Тебуева, пишут 17 июня "Кавказ.Реалии"*.

Бывший депутат Карачаевска Мурат Батчаев приговорен к 19 годам колонии строгого режима, Артур Кипкеев - к 16 годам колонии строгого режима.

В апелляционном определении, опубликованном на сайте суде, указано, что Батчаев приговорен к 13 годам по пункта "з" части 2 статьи 105 УК РФ 1 , к 10 годам по части 3 статьи 30 - пунктам "а", "з" статьи 105 УК РФ 2 , к двум годам по части 2 статьи 222 УК РФ 3 . Кипкеев, в свою очередь, приговорен к 11 годам по части 5 статьи 33 - пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ 4 , к восьми годам по части 5 статьи 33 - части 3 статьи 30, пунктам "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ и двум годам лишения свободы по части 2 статьи 222 УК РФ.

Суд указал, что Кипкеев и Батчаев вину в предъявленном обвинении не признали. Апелляционные жалобы подали как гособвинитель, так и адвокат осужденных. Первый просил приговорить Батчаева к 20 годам лишения свободы, Кипкеева - к 17 годам лишения свободы. Второй выразил несогласие с приговором, назвав его незаконным, необоснованным, несправедливым и подлежащим отмене.

Суд частично изменил приговор в части назначения дополнительного наказания. Батчаеву было назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года. В остальном приговор и Батчаеву, и Кипкееву оставлен без изменений.

Комментариями осужденных и из официальных представителей, а также остальных сторон процесса по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

В разделе "Справочник" "Кавказский узел" разместил справочный материал "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

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