Суд на Кубани закрыл дело Алексея Здоренко

17 июня 2023, 07:51

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Суд в Краснодарском крае закрыл дело о дискредитации военных, которое ранее завели силовики на жителя Славянского района Алексей Здоренко за комментарий в интернете.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что житель Славянского района Краснодарского края Алексей Здоренко обвинен в дискредитации российской армии. 14 мая из-за допущенных нарушений протокол, составленный на Здоренко, был возвращен судом в полицию.

Дело о дискредитации военных, которое силовики завели на Алексея Здоренко из-за пацифистского комментарии в интернете, закрыто судом, передали 16 июня "Кавказ. Реалии"*.

Суд принял решение закрыть дело в отношении Здоренко из-за истечения сроков давности, пояснили 16 июня "Свободные медиа".

Комментариев от Алексея Здоренко или его представителей не поступало.

Напомним, 12 июня стало известно, что силовики в Сочи составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Владислава Перегона.

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