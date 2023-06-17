Источники сообщили о задержании чиновника управления архитектуры Махачкалы

17 июня 2023, 02:04

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Временно исполняющий обязанности начальника городского управления архитектуры и градостроительства Махачкалы задержан по уголовному делу о земельных махинациях.

Казимагомед Мугуев задержан по ранее возбужденному уголовному делу по подозрению в земельных махинациях.

Речь идет о незаконной выдаче разрешения на строительство комплекса многоквартирных домов, пишет 16 июня "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах.

В начале июня Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Дагестана обратился с заявлением о преступлении в силовые структуры республики. В нем говорится, что Мугуев выдал в 2019 году разрешение на строительство комплекса многоэтажек, несмотря на то, что земельный участок был заложен в фонд, имеет статус вещественного доказательства по уголовному делу, подвергнут судебным арестам с прямым запретом на строительство. Заявление, опубликованное в телеграм-канале "Черновика", подписано врио руководителя фонда Д. Шабановым.

Комментариями Мугуева по поводу данных об уголовном деле "Кавказский узел" пока не располагает.

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