Режим повышенной готовности продлен в Крымском районе из-за ливней

16 июня 2023, 13:08

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В Крымском районе продлен до 20 июня режим повышенной готовности, введенный из-за непогоды, сообщил глава муниципалитета.

Как писал "Кавказский узел", режим чрезвычайной ситуации действует в Крымске с 10 июня. Зона ЧС "определена локально с учетом фактически подтопленных территорий", пояснил свое решение глава Крымского района Сергей Лесь.

В Крымском районе продлен до 20 июня режим повышенной готовности в связи с погодными условиями, сообщил сегодня Сергей Лесь в своем телеграм-канале.

"По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в течение суток 16 - 17 июня 2023 года местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 - 23 м/с", - пояснил он.

Режим повышенной готовности для органов управления и сил Крымского районного звена Краснодарской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций был введен 13 июня. "Он будет действовать до 16 июня из-за неблагоприятного прогноза", - сообщил в тот день Сергей Лесь в своем телеграм-канале.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Крымске переменная облачность без осадков при температуре воздуха +26 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 17 июня ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +18 градусов, ветер стихнет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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