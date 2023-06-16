ЕСПЧ назначил компенсацию за смерть жертвы домашнего насилия в Грузии

16 июня 2023, 07:46

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Европейский суд по правам человека обязал власти Грузии выплатить 20 тысяч евро матери женщины, совершившей суицид после неоднократных жалоб в полицию на домашнее насилие.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года в Тбилиси, Зугдиди и Батуми прошли акции в защиту права женщин на жизнь. Активисты призвали общество не игнорировать насилие над женщинами. Акция с требованием прекратить насилие в отношении женщин прошла также 25 ноября 2022 года в Батуми. С начала года произошло более 10 случаев убийства женщин и более 20 случаев попыток убийства, а существующие законы не могут обеспечить защиту прав женщин, отметили участники акции.

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу о самоубийстве женщины, ставшей жертвой домашнего насилия, и обязал власти Грузии выплатить матери погибшей 20 тысяч евро компенсации морального ущерба, сообщила НПО "Ассоциации молодых юристов", которая вела это дело.

Жалоба была подана в августе 2018 года "Ассоциацией молодых юристов" совместно с Европейским центром защиты прав человека. В жалобе утверждалось, что государство не смогло предотвратить смерть женщины, несмотря на то, что она 16 раз обращалась в полицию с жалобами на систематическое насилие со стороны бывшего супруга.

Суд установил нарушение статьи 2 (Право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека в сочетании со статьей 14 (Запрет дискриминации). ЕСПЧ согласился с доводами представителей заявителя и пришел к выводу, что «жалоба в отношении процессуальной части статьи 2 Конвенции охватывает два аспекта: во-первых, продолжающееся расследование возможной халатности со стороны правоохранительных органов было неэффективным, и, во-вторых, что расследование жестокого обращения и смерти дочери заявителя было неадекватным в отношении преступника».

ЕСПЧ также обратил внимание, что, хотя полиция 16 раз реагировала на заявления и 13 раз посылала патрульные экипажи и трижды выдавала запретительный судебный приказ, силовики не обратили внимания на то, что женщина перестала обращаться за помощью.

Европейский суд по правам человека отметил, что в связи с особо уязвимым положением жертв домашнего насилия законодательная база должна позволить соответствующим органам расследовать эти вопросы по собственной инициативе, и этому не должно препятствовать отсутствие заявления жертвы. При этом суд подчеркнул, что правоохранители относились к каждому заявлению как к отдельному делу, а не системно, что отразилось на "ненадлежащей оценке рисков", говорится в сообщении правозащитной НПО, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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