Омбудсмен потребовал медицинского наблюдения за участниками голодовки в Чиатуре

15 июня 2023, 23:15

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Офис народного защитника будет содействовать достижению согласия между бастующими шахтерами и компанией-работодателем, заявил омбудсмен Грузии по итогам встречи с участниками голодовки в Чиатуре и потребовал обеспечить для них наблюдение врачей.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда. Они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. Протест будет продолжаться до тех пор, пока требования шахтеров не будут полностью выполнены, заявили протестующие. На пятый день забастовки они призвали власти Грузии вмешаться в их конфликт с компанией Georgian Manganese. 12 июня они прошли маршем по улицам Чиатуры и установили палатку перед мэрией. 13 июня десять участников забастовки объявили голодовку.

В апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Леван Иоселиани встретился сегодня с бастующими шахтерами в Чиатуре. В частности, он посетил участников голодовки и потребовал обеспечить им наблюдение врача. "На месте до сих пор нет врача, который бы следил за здоровьем голодающих", написал о на своей странице в Facebook*.

Народный защитник заявил, что будет содействовать соглашению между работодателем и шахтерами. "Мы делаем все, что в наших возможностях, и будем продолжать, чтобы между сторонами было достигнуто соглашение. Эти люди не настроены радикально, они готовы идти на уступки, но в то же время призывают к уступкам другую сторону. Я знаю, что есть назначенный государством медиатор, который работает над этим вопросом. Мы участвуем в мониторинге трудовой инспекции и получаем от них информацию об их трудовых правах и положении. Мы максимально стараемся, чтобы позиции были сближены, условия труда должны соответствовать международным стандартам", — сказал Иоселиани в эфире "Мтавари архи".

Список из 24 требований шахтеров включает повышение заработной платы, оплачиваемые отпуска и отпуска по болезни, улучшение питания, переход на расшитенный комплексный план медицинского страхования и улучшение экологической ситуации в Чиатуре, а также полное возобновление работы шахт после того, как их работа была ограничена в январе.

Один из шахтеров пожаловался журналистам "Мауцкебели" на питание на шахте. "Нас кормят консервированной килькой сомнительного качества. Вы можете себе представить, как может шахтер полноценно работать после такого обеда?" - отметил он.

Шахтеры сегодня опять прошли маршем по Чиатуре вместе со своими женами и детьми.

Напомним, Georgian Manganese ("Грузинский марганец") – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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