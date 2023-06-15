Жители карабахского села прекратили сельхозработы из-за обстрелов

15 июня 2023, 17:58

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Азербайджанские военные обстреляли сельчан близ села Сос Мартунинского района, сообщила полиция Нагорного Карабаха. Из-за обстрелов, которые не прекращаются даже в присутствии миротворцев, жители были вынуждены прекратить работы в поле, рассказал глава общины.

Мирные жители 14 июня в поле села Сос Мартунинского района Нагорного Карабаха подверглись обстрелу со стороны Азербайджана , сообщила сегодня полиция Нагорного Карабаха. "14 июня с азербайджанских боевых позиций был открыт огонь по мирным жителям, выполнявших сельскохозяйственные работы. Из рапорта отдела полиции следует, что в тот же день около 08.50 (7.50 мск) житель села Сос Сасун Овсепян при проведении сельскохозяйственных работ на тракторе на виноградных полях, расположенных на участке под названием "Хазазин так" того же села, был обстрелян с азербайджанских позиций из различных видов оружия. В результате стрельбы сельскохозяйственные работы были остановлены. Сообщение было передано российским миротворческим силам", - говорится в сообщении полиции.

Работы на виноградных полях были прекращены 14 июня, сегодня возобновлять их не стали, сообщил глава общины Сос Унан Григорян. "Обстрелы ведутся постоянно, несмотря даже на присутствие миротворцев рядом с работниками в поле", рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Хотя тракторист и и другие работники вчера не пострадали, я посчитал, что сегодня работать на этом участке поля опасно. Раньше стреляли в воздух, вчера обстрел велся по людям. Это уже второе поле нашей общины, которое постоянно обстреливается, и там прекращены работы. Ранее я принял решение не допускать работников на еще одно поле, где сельчане могли косить корм для животноводческих хозяйств, так как в этом направлении азербайджанская сторона также ведет обстрел по мирным жителям", - рассказал Григорян.

Он добавил, что для общины будет значительным ущербом, если не будет возможности получить урожай винограда и собрать кормовые. Командование российских миротворцев информируются о всех обстрелах по мирным жителям.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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