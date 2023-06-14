Сельчане в Армении потребовали увеличить закупочную цену абрикосов

14 июня 2023, 20:50

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За год закупочная цена абрикосов снизилась вдвое, заявили фермеры из сел Джрашен и Дитак и в знак протеста перекрыли сегодня дорогу на Ереван. Министр экономики пообещал решить проблему.

Трассу Ереван – Арташат перекрыли сегодня жители сел Джрашен и Дитак Армавирской области 14 июня перекрыли трассу Ереван – Арташат. Они недовольны низкими ценами на закупку абрикоса. "Цена закупки очень низкая. Наш труд практически не окупается. Цена стала от 200 до 300 драмов (от 0,51 до 0,77 долларов США), но в прошлом году все было вдвое дороже – от 500 до 600 драмов (от 1,29 до 1,55 долларов США), - привело слова участника акции протеста агентство News.Am.

Сельчане рассказали, что к ним прибыл глава укрупненной общины Арташат, с которым они обсудили проблему, говорится в публикации.

На акцию протеста отреагировал министр экономики Армении Ваан Керобян. "Сегодня фермеры жаловались на закупочные цены на абрикосы. Я поговорил с главой общины Арташат, в течение 1-2 дней мы <предложим> варианты решения», – привело его слова в ходе правительственного часа в парламенте Армении агентство Panorama.Am.

Он отметил, что страны-конкуренты, например, Узбекистан субсидирует логистические расходы на экспорт абрикосов. "В целом, нужно быстро проанализировать ситуацию на рынке. Дать оперативные решения, постараться обеспечить надлежащую закупку урожая фермеров", – подчеркнул министр.

"Кавказский узел" также писал, что в 2022 году проблему со сбытом урожая абрикосов создали пробки на КПП "Верхний Ларс". Фермеры и предприниматели из Армении заявляли о больших убытках в связи с периодическим закрытием Военно-Грузинской дороги, так как фуры с абрикосами застряли в очереди и товар быстро портится. Жители Армении в соцсетях призывали друг друга покупать абрикосы, чтобы помочь фермерам.

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