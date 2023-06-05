Дольщики ЖК "Три капитана" в Сочи потребовали регистрации в своих квартирах

05 июня 2023, 03:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Дольщикам ЖК "Три капитана" отказано в регистрации права собственности на квартиры. Они уже пять лет борются за свое жилье и обвиняют чиновников мэрии Сочи, застройщика и Росреестр в нарушении своих прав.

Сообщение от дольщика ЖК "Три капитана" в Сочи о проблемах с постановкой на кадастровый учет пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 28 мая. "В городе Сочи существует жилой комплекс "Три капитана". Дом построен по ФЗ. И уже несколько лет его не ставят на кадастровый учет из-за халатности администрации Сочи. Люди живут без адреса, без регистрации", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

4 июня дольщикам ЖК "Три капитана" узнали, что Верховный суд Российской Федерации в конце мая отказал застройщику жилого комплекса в рассмотрении кассационной жалобы на отказ в регистрации прав собственности на квартиры порядка полтысячи дольщиков.

«Неопределенность длится для каждого дольщика в зависимости от того, когда он приобрел квартиру в этом ЖК», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из дольщиков Олег Некрасов, который переехал в Сочи из Волгограда. По его словам, регистрации своих прав он ждет уже пять лет.

По его словам, из-за невозможности зарегистрироваться по месту жительства невозможно определить детей в школу и детский сад, получать социальные пособия и медпомощь.

Некрасов рассказал, что купил квартиру в жилом комплексе в 2017 году. «Всего комплекс состоит из трех 20-этажных домов. Я купил квартиру во втором доме, когда он уже был построен. Шли отделочные работы, остекление и так далее. Третий дом в 2017 году был только четырёхэтажный. К 2020 году все дома были достроены. Люди в них заселились. Но лишь один дом в ЖК оказался беспроблемным - № 1. Люди там получили свои права. Но дом № 2, где моя квартира, да и дом № 3, остаются проблемными, несмотря на то, что мэрия сама ввела их в эксплуатацию. Чиновники все делают для того, чтобы создать нам проблемы. И эти проблемы длятся уже пять лет, хотя по договорам с нами застройщик был обязан сдать дома, а администрация принять их в эксплуатацию еще в 2017 году», - рассказал он.

Дольщица Марина Приблуда рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что жильцы дома написали уже "сотни коллективных и индивидуальных жалоб за пять во все властные структуры, но отовсюду приходят лишь отписки". "Росреестр ссылается на мэрию, мэрия на застройщика, застройщик на суд <...> У нас даже есть подозрение, что у нас решили отобрать наши квартиры и берут нас измором», - предположила она.

Проблемы подтвердила и дольщица Надежда Яхно, которая переехала в Сочи из Тамбова. Корреспонденту "Кавказского узла" она рассказала, что проблемы начались в 2017 году, когда застройщик должен был в соответствии с договорами с дольщиками предоставить им купленные квартиры в трех домах, но два из них к тому моменту не достроили и не ввели в эксплуатацию. «По его словам, «мудрила» якобы мэрия, когда отказывала в выдаче акта о вводе домов в эксплуатацию. И он постоянно уверял нас, что подаст в суд на мэрию. Но мы взяли и подали в суд на него, потому что он заключал договора с нами и мы от него не получили то, что он обещал. Суды мы выиграли. По решениям судов застройщик должен выплатить нам неустойку, в среднем от ста тысяч до миллиона каждому покупателю, с кем договор не исполнен застройщиком. Но мне известно пока только о 20 таких выигранных исках. Возможно, что их и больше», - рассказала Яхно.

Дольщики представили ряд решений, из которых следует, что суды разных регионов и городов России, где проживают дольщики, обязали застройщика выплатить дольщикам разные суммы в качестве неустойки. К примеру, Киселевской городской суд Кемеровской области в июле 2020 года принял иск покупателя курортной недвижимости в Сочи Михаила Миндубаева, который подал в суд на застройщика «о взыскании с застройщика неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов».

Истец в заявлении указал, что заключил договор участия в долевом строительстве в июне 2016 года. В соответствии с ним ответчик должен оказать "услуги по строительству и передаче объекта строительства – однокомнатной квартиры с проектным номером 82, общей проектной площадью 29 кв.м., на 12-м этаже 20-тиэтажного 132-квартирного жилого дома на общую сумму 2 073 500 рублей". Указанные деньги он выплатил, что подтверждается справкой.

В соответствии с договором, застройщик должен был передать покупателю жилье в срок не позднее 30 ноября 2018 года, но этого не произошло. В январе 2020 года истец направил ответчику письменную претензию о выплате неустойки. Требования истца выполнены не были.

Истец потребовал взыскать с ответчика неустойку в размере около 374 тысяч рублей, компенсацию морального ущерба в размере 50 тысяч рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% процентов от присужденной истцу суммы; расходы по почтовой отправке претензии, в размере 74 рубля 80 копеек. Суд постановил взыскать с застройщика неустойку, уменьшив ее размер до 253 тысяч рублей.

С тех пор суды наложили аресты на квартиры дольщиков. Адвокат Сергей Костюк, вступивший в дело на стадии ареста имущества дольщиков, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "впервые в практике столкнулся с таким абсурдом и тупиковой ситуацией, созданной самим застройщиком, судами, мэрией и приставами, когда дольщики полностью оказались бесправны и наказаны за свои же деньги".

"В первом случае наказаны застройщиком, который деньги взял, а обязательства не выполнил. Во втором случае - судами, которые вместо имущества застройщика для выплаты неустойки дольщикам зачем-то арестовали квартиры дольщиков. И в третьем случае людей наказывает Росреестр, который отказывается регистрировать купленные у застройщика квартиры, ссылаясь на решения судов, которые арестовали дом", - сказал он.

По словам адвоката, в настоящее время дольщики готовят иски в Следственный комитет к мэрии, Росреестру и застройщику о восстановлении их прав на жилье, а также заявления на группу лиц из этих структур, которые устроили необоснованную волокиту.

Сотрудник администрации Сочи подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что "Росреестр наложил арест на дом ЖК «Три капитана», застройщик оспорил его в суде вплоть до Верховного суда, но 31 мая Верховный суд отказал даже в рассмотрении этого дела и оставил в силе решение об аресте ЖК". "Администрация в этой ситуации бессильна", - сказал он.

В августе 2022 года застройщик подал иск в арбитражный суд к Управления Федеральной службы государственной регистрации, реестра и картографии по Краснодарскому краю. Третьим лицом указана администрация Сочи. Застройщик потребовал признать "незаконным решения о приостановлении государственного кадастрового учета", а также обязать "осуществить постановку МКД на кадастровый учет". "Однако последующие суды более высоких инстанцией указали, что «арестованное имущество не подлежит регистрации», - сказано в решении суда апелляционной инстанции, отменившей решение от 29 августа 2022 года.

Застройщик сказал корреспонденту "Кавказского узла", что дольщики должны написать заявления о прекращении исполнительного производства о взыскании денежных средств в их пользу. «Дольщики, которым я должен выплатить неустойки, должны пойти в службу приставов и написать заявление о прекращении исполнительного производства о взыскании денежных средств с меня в их пользу. Когда исполнительное производство будет закрыто, то у Росреестра отпадут основания для приостановки в регистрации недвижимости», - уверен он. Однако дольщики скептически восприняли эту идею.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Сочи обвинили власти в сговоре с недобросовестными застройщиками. По словам юриста Александра Батурина, в Сочи сложилась практика выдачи разрешения на строительство многоквартирных домов на землях СНТ и сельхозназначения, что приводит впоследствии к сносам через суд, а люди лишаются и денег и жилья.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.