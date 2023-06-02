Осужденный обжаловал отказ в иске к руководству волгоградской колонии

02 июня 2023, 18:14

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Суд первой инстанции отказался удовлетворить иск Виталия Силаева, отбывающего наказание в колонии Волгограда, о неоказании медпомощи после перелома руки и неудовлетворительных условиях содержания. Силаев обжаловал решение в Волгоградском областном суде, однако на слушаниях выяснилось, что он переведен в Ростовскую область.

Слушания по апелляционной жалобе заключенного исправительной колонии №26 города Волгограда Виталия Силаева проходили сегодня в Волгоградском областном суде. Апелляция была подана 27 апреля. Первое заседание, состоявшееся 31 мая, закончилось переносом процесса по ходатайству защиты. Адвокат Сергей Злобин попросил суд организовать видео-конференц-связь с Силаевым, находящимся в колонии.

До начала заседания Злобин познакомил корреспондента "Кавказского узла" с материалами дела. Ответчиками по административному иску, поданному Силаевым в Красноармейский районный суд, а позже в областной суд, должностные лица медчанчасти-34 , лечебно-исправительное учреждение №15 и исправительной колонии №26 ФСИН России по Волгоградской области, а также сами эти учреждения и региональное УФСИН России.

Уроженец Быковского района Волгоградской области Виталий Владимирович Силаев 15 октября 2010 года был приговорен Верховным судом Кабардино-Балкарской Республики к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по обвинениям в убийстве из корыстных побуждений (п. «з» части 2 статьи 105 УК РФ) и в разбое, сопряженном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему (п. «в» части 4 статьи 162 УК РФ). Срок наказания у Силаева истекает 6 марта 2026 года.

Как стало известно из предоставленных адвокатом документов, в 2021 году судья суда Красноармейского района Волгограда Озаева рассматривала на судебных заседаниях административный иск Силаева об оспаривании действий руководства колонии №26, в которой он отбывает наказание. В своем исковом заявлении Силаев сообщил, что он, отбывая наказание в этой колонии, получил травму руки. Случилось это вечером 17 января 2021 года - он поскользнулся на льду и упал. "Медицинскую помощь оказал себе самостоятельно обезболивающими средствами. Спустя несколько дней боли не прекратились, а только усилились", - говорится в показаниях истца.

Силаев не давал отказа от госпитализации, а руководство колонии уклонилось от оказания ему медицинской помощи, "лечение и препараты не назначались". "Силаев испытывал сильную физическую боль, ухудшилось состояние его здоровья вследствие неприменения препаратов", - значится в протоколе суда.

29 января 2021 года на рентген-исследовании был диагностирован закрытый перелом правой лучевой кости. Из медицинской карты видно, что врачи в тот день не выписали Силаеву никаких лечебных средств. Вызванную бригаду скорой помощи на территорию колонии не впустили. Руководство колонии сообщило, что Силаев будет направлен в ЛИУ-15 этапом 31 января. Но обследовался он в Медико-санитарной части (МСЧ) №34 (с 31 января по 9 февраля 2021 года). Там ему был поставлен диагноз "посттравматический деформирующий остеоартроз правого лучезапястного сустава в стадии обострения". "Проводилось медикаментозное симптоматическое лечение […] Выписан Силаев в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение по месту отбывания наказания", - значится в судебном документе.

Позже Силаев сообщал суду о неприемлемых условиях содержания в лечебном учреждении МСЧ-34. "В палате №3 отсутствовали надлежащие условия содержания. В палате размером 5х6 квадратных метров находились 14 человек, что указывает на нарушение нормы жилой площади в расчете на одного осужденного […] Свободного места мало, приходилось передвигаться по очереди. Кровати заключенных сдвоены, что исключало возможность уединения и приватности в ночное время. Палата не имела системы принудительной вентиляции, не поступал свежий воздух, духота, сырость, низ и углы стен поражены грибком, плесенью. В палате тусклое освещение, не хватало естественного освещения днем", - указано в апелляционной жалобе Силаева от 21 марта 2023 года.

Адвокат Злобин рассказал, что пытался запросить у руководства колонии необходимые ему сведения по этому делу. Но ему в этом отказали. В связи с этим Силаев направил административный иск в суд с просьбой признать действия руководства колонии незаконными.

Во время прений в суде первой инстанции ответчики заявляли, что вся необходимая медицинская помощь Силаеву оказывалась в должном объеме, "проведено полное обследование и лечение". По их словам, все запрашиваемые адвокатом сведения также были вовремя предоставлены. Доказательств "в обосновании своих требований" истец не привел, отметили ответчики.

2 июня 2021 года судья районного суда Озаева частично признала исковые требования Силаева законными и удовлетворила их в части непредоставления адвокату необходимых ему сведений. "Но основные требования Силаева ни один районный судья в ходе процесса так и не удовлетворил", - пояснил Сергей Зубанов.

Так, Силаев просил суд признать незаконными "необеспечение безопасных условий отбывания наказания, ненадлежащее конвоирование (транспортное средство было холодным и переполненным, перевозка продолжалась с утра до позднего вечера), неоказание экстренной и неотложной медицинской помощи до прибытия бригады скорой помощи, неоказание качественной медицинской помощи в условиях стационарного лечения, нарушение условий содержания в лечебно-исправительном учреждении". Состоялось несколько процессов в Красноармейском районном суде. 21 февраля 2023 года по всем перечисленным исковым требованиям суд вынес решение – в удовлетворении отказать. 21 марта адвокат Сергей Злобин направил в областной суд апелляцию на решение районного суда.

На сегодняшнем заседании суда присутствовали представители ответчиков, адвокат Сергей Зубанов и три судьи. Председательствовала судья Ольга Гоношилова. Представительница ИК-26 сообщила суду, что организовать видео-конференц-связь с заключенным Силаевым не удалось, так как тот был переведен в одну из колоний Ростовской области. Судья пояснила, что областной суд направил в ту колонию запрос на проведение видео-конференции с Силаевым, но ответ пока от них не поступил. Судья Гоношилова попросила участников процесса высказать свои предложения по этому поводу. Адвокат предложил организовать участие подзащитного в суде по видеосвязи. Ответчики высказались против этого, пояснив, что рассматривать апелляцию можно и без участия Силаева. "Нет никаких подтверждений того, что Силаев имеет желание участвовать в суде. "Можно и без Силаева провести суд", - заявила одна из ответчиков. "Настаиваю на том, чтобы истец принял участие в суде. Прошу суд обеспечить его явку", - заявил адвокат. Суд назначил новое заседание н 9 июня и сообщил о намерении организовать видеосвязь с Силаевым на следующем заседании.

Выходя из зала суда, Сергей Злобин высказал свое удивление по поводу перевода его подзащитного из волгоградской колонии, в которой он изначально отбывал наказание, в ростовскую колонию. Адвокат сообщил , что намерен выяснить причину перевода Силаева в другой регион.

Глава Фонда "В защиту прав заключенных" Валентин Богдан, познакомившись с делом Силаева, отметил, что как правило, если суд первой инстанции не удовлетворил исковые требования, то апелляционный, как правило, поддерживает решение первой инстанции. "Если удовлетворил, то и апелляционный суд удовлетворит. Это так называемая "честь мундира". Расхождения между судебными инстанциями - редкое явление", - заявил правозащитник.

Валентин Богдан отметил "нехорошую тенденцию" о требованиях к истцу, отбывающему наказание в местах лишения свободы, предоставить доказательства

"Суду нужно предоставить доказательства. И если их нету, а осужденный их, безусловно, предоставить не может, то выход есть. Надо ходатайствовать перед судом о проведении судебной экспертизы, проверки места совершения противоправного деяния, камеры, где он содержался. Есть записи в журналах, сколько человек там размещалось в дни, когда истец там находился [в ЛИУ-15]. Можно требовать допросить свидетелей. Но, как правило, апелляция ограничивается тем, что суд первой инстанции это рассматривал, и областной суд в экспертизе необходимости не видит", - сказал Валентин Богдан.

Иски и апелляции осужденных - это борьба с системой, "а система не хочет себя подставлять", - отметил Богдан. "Поэтому все сотрудники исправительных колоний заявляют, что у них нарушений нет. По формальному признаку суд получает информацию свидетелей, которые противоречат показаниям осужденного", - заключил Валентин Богдан.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Силаева, после ознакомления с материалами его дела заметил, что обращение осужденного в суд по поводу ненадлежащих условий содержания в местах лишения свободы и незаконных действий руководства колонии "законно и соответствует части 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства РФ".

"В его исковых требованиях усматриваются явные признаки нарушения права осужденного на охрану его здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от медицинского заключения", - пояснил юрист.

Эти права осужденным предоставлены частью 6 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса , отметил юрист. Медпомощь осужденным организуется и оказывается, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений и законодательства России (статья 101 УИК РФ), в частности, она предусмотрена частями 1 и 3 статьи 26 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан РФ" (от 21.11.2011 г. №323-ФЗ). Закон "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" №5473-1 "прямо обязывает учреждения, исполняющие наказание обеспечивать охрану здоровья осужденных", подчеркнул Иващенко.

Об этом идет речь и в Приказе Минюста №295 от 16 декабря 2016 года "Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений", добавил он. "Если силами своих врачей они [руководство колоний] не могут обеспечить осужденного качественным лечением, они должны, согласно этих правил, призвать для консультирования гражданских специалистов (пункты. 124, 125). Делается это за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. При необходимости медицинская помощь осужденным может оказываться и гражданскими медучреждениями (пункт 2 Порядка оказания медпомощи лицам, заключенным под стражу […] утвержденного приказом Минюста РФ от 28 декабря 2017 года №285)", - рассказал юрист.

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