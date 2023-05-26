26 мая 2023, 12:08

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Геленджике

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В Геленджике предотвращен теракт, задержан сторонник украинских националистических организаций, планировавший устроить взрыв, сообщила пресс-служба ФСБ.

Задержанный - местный житель.

"Задержан сторонник украинского неонацизма, гражданин России, 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", -говорится в релизе Центра общественных связей ФСБ, который цитирует РИА "Новости".

Силовики сообщили также, что в оборудованном в лесу тайнике изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а по адресу проживания - компоненты для его изготовления. Кроме того, обнаружены инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, "полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований". 

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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