Суд оштрафовал военного из Дагестана за убийство сослуживца

04 мая 2023, 18:05

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Южный окружной суд утвердил приговор о штрафе в 100 тысяч рублей военному из Дагестана Ивану Князеву, который по неосторожности убил своего сослуживца. Семье погибшего назначена компенсация в 1 миллион рублей, хотя потерпевшая сторона просила о компенсации морального вреда в 4 миллиона.

Военнослужащий из Дагестана Иван Князев оштрафован на 100 тысяч рублей за убийство сослуживца – он выстрелил в его сторону из револьвера, который оказался заряжен. Приговор по статье о причинении смерти по неосторожности утвердил Южный окружной военный суд, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В апелляционном постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что Князев обвинялся в причинении смерти по неосторожности. 18 августа 2022 года в банном комплексе при обучении своего сослуживца боевому приему "не убедился в отсутствии патрона в барабане револьвера «Safari РФ 431» и произвел в него выстрел, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть", говорится в протоколе.

Родные убитого попытались оспорить приговор Махачкалинского гарнизонного суда, требуя вернуть дело в прокуратуру и переквалифицировать обвинение на статью о нарушении правил обращения с оружием, которое повлекло смерть (предусматривает до пяти лет лишения свободы). Однако суд не нашел оснований для удовлетворения требований потерпевших, сочтя, что обвинение было квалифицировано правильно, так как револьвер Князева не находился на вооружении российской армии. Также суд отказался пересмотреть сумму компенсации семье погибшего.

Дело поступило в Южный окружной военный суд 30 марта, приговор был вынесен 28 апреля, следует из карточки дела на сайте суда.

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