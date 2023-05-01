Жалоба жильцов многоэтажки в Краснодаре привлекла внимание Бастрыкина

01 мая 2023, 14:02

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Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после жалобы жильцов на нарушения, допущенные при вводе в эксплуатацию многоэтажного дома в Краснодаре. Облицовка дома разрушается, в нем затапливает подземную парковку и не работают лифты, а на месте детской площадки построено офисное здание, пожаловались жильцы.

Следственный комитет отреагировал на обращение жильцов дома по улице Кондратенко в Краснодаре, которое 28 апреля обнародовал блогер и журналист Игорь Щербацкий, сообщает сегодня "Юга.ру".

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по адресованному ему видеообращению о нарушениях при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома в Краснодаре, говорится в публикации, размещенной 30 апреля в телеграм-канале инфоцентра СКР.

"В здании регулярно затапливает подземную парковку, что приводит к повышенной влажности и образованию грибковых наслоений, вследствие чего разрушается штукатурное покрытие. Также отмечается, что облицовочный кирпич трескается и падает на тротуары и припаркованные автомобили. Указывается на неисправную работу лифтов, а также несоответствие проекту придомовой территории, где отсутствует заявленное количество парковочных мест и детская площадка, на месте которой построено офисное здание", - приводятся в публикации ведомства жалобы жильцов.

Краевое управление СКР проводило процессуальную проверку, по результатам которой отказало в возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении ведомства. "Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову возбудить уголовное дело, в ходе которого следственным путем проверить все доводы видеообращения, и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действиях обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - сообщил Следком.

Репортаж о ситуации и видеообращение жильцов размещены в YouTube-канале Игоря Щербацкого Ne_nowosti, на который подписаны 23,4 тысячи пользователей.

"Судимся, но ничего не помогает. Падают кирпичи, летят вниз, на машины, на людей. Уже повреждались и люди, и машины… Нас никто не слышит, нам никто не помогает, мы бьемся об стену просто", - говорит одна из жильцов многоэтажки.

Один из жильцов ранее обратился в суд, чтобы обязать застройщика и государственные органы устранить допущенные при строительстве нарушения, рассказал в репортаже представитель жильца Арсен Балаян.

Судья, по словам Балаяна, рассмотрел дело и отказал в удовлетворении исковых требований. "Сейчас подана апелляционная жалоба, но на моего доверителя оказывается давление: всеми силами пытаются не допустить объективного рассмотрения", - сказал Арсен Балаян.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", дом № 6 по улице Кондратенко расположен в микрорайоне Горгаз в Западном внутригородском округе.

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