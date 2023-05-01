Транскам открыт для движения транспорта

01 мая 2023, 09:34

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Транскавказская автомагистраль открыта для всех видов транспорта после расчистки дорожного полотна, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 30 апреля Транскавказская магистраль была закрыта из-за ухудшения погоды.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Отменен запрет на движение автомобилей по Транскавказской магистрали, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали <…> разрешить движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", – сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Дзау (Джава) облачно, идет дождь, температура воздуха составляет +10 градусов, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь на 2 мая также прогнозируется дождь, температура воздуха понизится до + 6 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе предоставляется возможность корректировать данные метеорологов, что позволяет получить более точный прогноз. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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