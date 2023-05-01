01 мая 2023, 09:34

Транскам открыт для движения транспорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Транскавказская автомагистраль открыта для всех видов транспорта после расчистки дорожного полотна, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 30 апреля Транскавказская магистраль была закрыта из-за ухудшения погоды.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Отменен запрет на движение автомобилей по Транскавказской магистрали, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали <…> разрешить движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", – сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Дзау (Джава) облачно, идет дождь, температура воздуха составляет +10 градусов, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь на 2 мая также прогнозируется дождь, температура воздуха понизится до + 6 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе предоставляется возможность корректировать данные метеорологов, что позволяет получить более точный прогноз. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Транскам закрыт из-за работ по спуску камней", "Спасатели возобновили поиски российского военного на Транскаме", "Около 430 грузовиков скопились на КПП "Верхний Ларс".

Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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