Суд в Сочи арестовал имущество пенсионерки из-за уголовного дела ее внучки

01 мая 2023, 02:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сочинка Анна Нуцерханова обвинена в мошенничестве после того, как отказалась оказывать юридические услуги бизнесменами, построившим бетонный завод в особо охраняемой территориальной зоне. Суд наложил арест на имущество ее бабушки Татьяны Кинщак несмотря на то, что к нему Нуцерханова не имеет никакого отношения.

Сообщение от жительница Сочи Анны Нуцерхановой по поводу возбужденного на нее уголовного дела поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 23 марта.

"В городе Сочи после моих жалоб на незаконный бетонный завод в особо охраняемой территориальной зоне было возбужденно уголовное дело, но не на владельцев завода, а на меня, обнаружившую нарушение закона. Уголовное преследование продолжается уже 4 года", - написала автор сообщения.

По ее словам, в деле "отсутствует событие и состав преступления, но я уже успела провести 21 день в тюрьме, 9 месяцев на домашнем аресте". "Обвинение настаивает на том, что я якобы заключала договоры юридических услуг и не выполняла свои обязательства, то есть просто похитила деньги, несмотря на то, что работа мной выполнялась", - отметила Анна Нуцерханова.

Кроме того, по ее словам, "грубейшим образом нарушаются права моей 85-летней бабушки, которая никак по данному уголовному делу не проходит и никакого отношения к нему не имеет". Нуцерханова сообщила, что имущество ее бабушки арестовано, оно является "обеспечением моральных страданий одного из потерпевших, которые судья оценила в 400 тыс. руб".

Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Бетонный завод стал поводом для уголовного преследования Нуцерхановой

Ранее Анна Нуцерханова рассказала "Новой газете. Европа", что в 2018 году она заключила два договора на оказание юридических услуг двум бизнесменам. По одному из них она должна была сформировать из двух земельных участков один и запустить процедуру аренды единого участка. Выяснилось, что участок находится около санатория "Красный шторм". Проведенная проверка показала, что на данных участках уже находится бетоно-разборная установка, хотя по закону такое предприятие там строить нельзя. Она отказалась выполнять работу и предложила расторгнуть договор. Предприниматели заявили, что завод - конструкция разборная и его уберут, но не сделали этого. Более того, они перестали выходить на связь несмотря на то, что Нуцерханова хотела отчитаться по расходам и вернуть им оставшиеся деньги.

В 2019 году стало известно, что предприниматели обвинили Нуцерханову в мошенничестве (159 статья УК РФ), заявив, что она не выполнила возложенные на нее обязательства по договору и заключали договор с целью похитить деньги. Ее объявили в федеральный розыск. Нуцерханову задержали там же, в Сочи, заключили под стражу. Обвинительное заключение было передано в суд в 2021 году. Помимо того, что Нуцерханова объявлена в федеральный розыск, органы опеки передали двоих ее детей бывшему мужу. На имущество ее бабушки был наложен арест.

Адвокат назвал абсурдным арест имущества бабушки Анны Нуцерхановой

На 2 мая назначено рассмотрение апелляционной жалобы Анны Нуцерхановой на постановление судьи Сочинского районного суда от 27 февраля. Судья наложила арест на земельный участок в селе Черешня Адлерского района, жилой дом в том же селе и земельный участок в садовом товариществе "Восход" в Сочи, которые принадлежат бабушке Нуцерхановой Татьяне Кинщак. При этом в постановлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Татьяна Кинщак указана как "подсудимая".

Адвокат Сергей Костюк, представляющего интересы Анны Нуцерхановой и Татьяны Кинщак, подтвердил, что рассмотрение апелляции в крайсуде на данное постановление состоится 2 мая, при этом апелляция ее бабушки на то же постановление судом игнорируется.

Бабушка Анны Нуцерхановой, 85-летняя Татьяна Кинщак рассказала 30 апреля корреспонденту "Кавказского узла", что узнала об аресте имущества случайно. «Мои близкие скрывали от меня ситуацию с арестом моего имущества, потому что беспокоились о моем состоянии здоровья. Я сломала шейку бедра и слегла, не могла вообще подняться. На лечение и лекарства потребовались деньги, я решила распорядиться своим имуществом и продать его. Но тут выяснилось, что мое имущество под арестом. Внучка была вынуждена рассказать мне правду. Адвокат моей внучки Сергей Костюк зачитал мне это постановление, от которого я до сих пор пребываю в шоке. Я попросила его быть и моим адвокатом, потому что самостоятельно передвигаться я не могу. Адвокат написал заявление о выдаче мне копии постановления, подал на него жалобу, но судья полностью проигнорировала и заявление о выдаче мне копии ее вердикта, который напрямую касается меня [...] Куда судья дела мою жалобу - я понятия не имею. Однако мне стало известно от адвоката, что апелляция по жалобе моей внучки будет рассматриваться 2 мая», - рассказала Кинщак.

По ее словам, имущество, на которое наложен арест, никак не касается ее внучки. "Я являюсь единственной собственницей и дома, и земли, которые покупала за свои личные деньги еще до возбуждения против внучки уголовного дела. И вообще связи между мной и ее уголовным делом нет никакой. Однако в своем постановлении судья называет меня «подсудимой». В отношении меня никакого уголовного дела не возбуждалось, меня никуда не приглашали, никаких показаний я не давала, с делом внучки вообще никак не связана", - недоумевает женщина.

По ее словам, в общей сложности арест наложен на имущество примерно на восемь миллионов рублей. «Они хотят Анну посадить не за что», - добавила Кинщак.

Адвокат Сергей Костюк охарактеризовал ситуацию с арестом имущества, как абсурдная. «То, что бабушка моей подзащитной названа «подсудимой» в постановлении суда по делу своей внучки, и на ее имущество наложен арест - это за гранью понимания. Это можно было бы назвать «опиской», если бы сторона защиты не заявляла, что бабушка - не подсудимая по делу, имеет другие ФИО и ее имущество принадлежит только ей. Но судья полностью проигнорировала этот факт», - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Анна Нуцерханова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что арест имущества ее бабушки для обеспечения моральных страданий одного из потерпевших является несоразмерным. "Такой несоразмерный арест обеспечивает не то что моральные страдания потерпевшего, он даже в разы превышает всю вменяемую мне по уголовному делу сумму, что прямо указывает на одну из главных истинных причин моего преследования за преступления, которых я не совершала. Моя бабушка не причиняла никакого морального вреда потерпевшему, они даже не знакомы. Вопрос собственности судом рассматривался без собственника - бабушке суд ни разу не отправил даже извещения", - сообщила она.

Комментариями других сторон процесса "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.