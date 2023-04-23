Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузов

23 апреля 2023, 23:46

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Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено из-за непогоды на территории Грузии, сообщили спасатели.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" привел в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков из-за ухудшения погоды, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 22:30 по Москве 23 апреля 2023 года до особого распоряжения, говорится в релизе, опубликованном на сайте в телеграмм-канале ведомства.

Веб-камеры на КПП "Верхний Ларс", показывающие ситуацию на дорогах к КПП на выезд из России и в противоположную сторону, на 23.45 мск выключены. Также нет трансляции на камерах на КПП с грузинской стороны.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет умеренный дождь, температура воздуха составляет +8 градусов, скорость ветра – 8 метров в секунду. Днем 24 апреля прогнозируется дождь со снегом, температура воздуха понизится до +4 градусов, скорость ветра – до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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