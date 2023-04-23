Власти Чечни рапортовали о примирении 2395 разведенных супружеских пар

23 апреля 2023, 07:34

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В Чечне специальные комиссии воссоединили 2395 разведенных супружеских пар, отчитались в администрации главы республики. Комментаторы в соцсети усомнились в прочности браков, восстановленных по требованию властей.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2017 года по распоряжению главы Чечни Рамзана Кадырова были созданы комиссии по урегулированию семейных конфликтов. Воссоединение семей в республике происходит под давлением и зачастую становится травматичным для тех, кто в силу разных факторов решил развестись, указали 10 февраля аналитики, комментируя отчет о воссоединении семей в Чечне.

С 2017 года в Чечне комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей воссоединили 2395 семейных пар, сообщило 22 апреля ИА "Чечня Инфо" со ссылкой на департамент по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни.

"С 4 июля 2017 года по 15 апреля текущего года проделана следующая работа по гармонизации брачно-семейных отношений: выявлено разведенных пар – 5500, воссоединено разведенных семейных пар – 2395, количество детей в воссоединенных семьях – 4705", – передал 22 апреля на своей странице в Instagram* государственный телеканал "Грозный".

Эта запись на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram*, на которую подписаны около 979 тысяч пользователей, на 06.00 мск 23 апреля набрала 159 отметок "нравится" и семь комментария.

"К сожалению, количество разводов все растет и растет", – отметил пользователь 52_gertsa_.

"Уверена, большая часть этих пар снова распались. Потому что никто не желает смотреть в корень и менять устои", – считает angelique_um.

"Жаль, что нас вы не выявили, когда мой бывший муж сказал отдать детей в детдом", – написал пользователь malk.a4898.

После воссоединения пары гарантировать избежания повторного развода никто не может, заявил департамента по взаимодействию с религиозными, общественными организациями и внешним связям администрации главы и правительства Чечни Исмаил Эльмерзаев.

"После воссоединения семей департамент или рабочая группа никак не может контролировать данную ситуацию. Была проведена работа по гармонизации семейно-брачных отношений. И после определенных профилактических мероприятий вмешиваться в частную жизнь никто не имеет права", – привело ИА "Чечня Сегодня" слова Эльмерзаева.

Напомним, ранее руководитель аппарата Духовного управления мусульман Чечни Супьян Курбанов заявил, что комиссии, созданные в Чечне для гармонизации брачно-семейных отношений, получают информацию о заключенных браках в рамках договора с загсами. В состав комиссий входят представители духовенства, общественных организаций, муниципальных образований и МВД, привел 7 августа 2017 года его слова ТАСС.

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