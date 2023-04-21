Билеты в цирк вместо дров для жительницы Карачаево-Черкесии возмутили пользователей соцсети

21 апреля 2023, 11:49

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Пользователи "ВКонтакте" подвергли чиновников резкой критике после жалобы жительницы Карачаево-Черкесии, которая попросила у властей дрова, а получила билеты в цирк.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля было опубликовано видеообращение супруги мобилизованного Ирины Никифоряк, которая сообщила, что власти Урупского района обещали в качестве помощи привезти ей дрова, но вместо этого привезли два билета в цирк.

Администрация Урупского района 20 апреля заверила, что дрова будут доставлены семье Ирины Никифоряк в течение трех дней. Министерство природных ресурсов Карачаево-Черкесии уже рассмотрело заявку об этом, поданную районными властями 10 апреля, поясняется в публикации. Администрация отметила, что билеты в цирк были предоставлены всем семья мобилизованных в станице Преградная, так как там 1-2 апреля выступал цирк "Торнадо".

Видеообращение Ирины Никифоряк размещено также 19 апреля в сообществах "ЧП Черкесск | КЧР" и "Комитет- совет солдатских матерей России", на которые подписаны соответственно 13 тысяч и 46 тысяч пользователей "ВКонтакте".

Под публикациями размещено, по состоянию на 11.35 мск 21 апреля, по несколько десятков комментариев. Их авторы единодушно подвергли чиновников гневной критике, посчитав, что представители властей обманули Ирину Никифоряк.

"Правильно, а зачем человеку дрова, лучше пусть сходит в цирк, посмеется. От смеха же теплее будет. Согреется немного, ненадолго, правда, но все же. Власть частично свой долг выполнила. Билетов два, можно аж целых два раза сходить и погреться", - написала, в частности, Елена Кавказ.

"Позор местным властям", - высказался Азамат Кумуков. "Позорище! Совести совсем нет?" – написала Ольга Захарова.

"Такие новости надо на телевидение выносить. Чтоб как можно больше людей узнали, что и как", - поделился мнением пользователь с ником Мой Мир. "Тепла не будет, но вы держитесь, развлекайтесь, как можете. Все для вас", - иронически написала Евгения Нурияхметова.

"Только сейчас смотрел, как мобилизованные благодарят местные власти. Оказывается, не за что. Позорище", - написал Taulan Bairamukov. "[Чиновника] надо отправить на войну, пусть со своими билетами туда поедет, посмеётся", - высказала мнение Ирма Сергеевна.

Пользователь Aнзор Урусов вызвался перечислить деньги Ирине Никифоряк. "Напишите номер телефона или номер карты дайте, переведу деньги, помощь сколько смогу. Давайте поможем человеку", - написал он. Идею поддержал, по состоянию на 11.35 мск 21 апреля, только пользователь с ником Страник Чам. "Aнзор, хорошая мысль. Я вас поддерживаю", - написал он.

Под публикацией администрации Урупского района, по состоянию на 11.35 мск 21 апреля, не размещено ни одного комментария.

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